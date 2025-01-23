愛心頒獎典禮｜善心無遠近愛心創奇蹟　第19屆愛心獎圓滿舉行

▲ 善心無遠近，愛心創奇蹟，第19屆愛心獎圓滿舉行。

「愛心水滴匯流成海！ 」第19屆·2024愛心獎歷經19個春秋，在今年更是評選出9個得獎者，來自九州四海的得獎者都在各自的領域從善向善，揮灑大愛！九九歸一，她/他/它的善行匯流在一起變成無疆的愛心大海！本屆9個得獎者分別是：中國內地莫言、丁和木、富士康科技集團、潘江雪；香港紀文鳳、曾醒明；台灣法鼓山慈善基金會、肝病防治學術基金會；海外方李邦琴。獲獎名單揭曉後，鳳凰衛視及全球華人媒體熱烈廣泛報導。

由港澳台灣慈善基金會愛心獎主辦，鳳凰衛視協辦及製作、東西方慈善論壇、陳守仁基金會、許曉暉紀念基金、台灣吳修齊、吳俊傑公益基金會、現代財經基金會協辦的第19屆‧2024愛心獎頒獎典禮，本月7日在香港鳳凰衛視大埔總部舉行。典禮的錄影實況前晚（21日）於鳳凰衛視中文台、香港台、歐洲台、美洲台、鳳凰網、鳳凰秀以及海內外平台鳳凰官方賬號同步首播。

香港特區前律政司司長梁愛詩、中聯辦台務部唐怡源前部長、香港民政及青年事務局副局長梁宏正、愛心獎終選委員會主席李焯芬、中國公益研究院理事長王振耀、北京大鸞翔宇慈善基金會理事長沈清、中國發展研究基金會原副理事長盧邁、老牛兄妹基金會榮譽理事長牛犇、東西方慈善論壇執行總裁王慶泓、鳳凰衛視董事局主席兼行政總裁徐威、肝病防治學術基金會榮譽顧問許嘉棟、台灣綜合研究院董事長現代財經基金會董事長黃輝珍、副董事長李伸一、吳俊傑基金會吳中和伉儷、港澳台灣慈善基金會主席李嘉音、前主席王茂林、永遠榮譽主席錢立祐、副主席陳趙滿菊伉儷、林俊杰、翟普等，攜手傳揚愛心。

愛心獎終選委員會主席李焯芬在致辭中表示：

近代著名詩人、散文大家余光中曾謂：「我一直覺得我們的中華文化像一個很大的圓形，圓心無所不在，圓周無處可尋； 而這個圓的半徑就是中文了。這個半徑有多長，這個文化就能走多遠。」請容許我補充少許：這個文化還包括了一個重要的價值觀，那就是關愛別人的心，即愛心。在中國傳統文化中，儒家稱之為仁，「仁者愛人」；佛家稱之為慈悲，「無緣大慈、同體大悲」；道家則是「齊同慈愛、異骨成親。這和基督宗教 (Christianity) 的「愛人如己」，其實也是相通的。 感恩「愛心奬」的創辦人和諸位心懷大愛的委員們，過去十九年來不忘初心、不辭勞苦，每年經過認真細緻的評核後，在中華文化圈內（包括兩岸三地和海外華人社會）選出一批又一批讓人感動莫名的「愛心獎」得獎者；充份彰顯了中華文化「仁為己任、善與人同」的價值觀。在當前這個衝突不斷、戰火紛飛的世界中，這份對基層受苦者的摯誠關愛，尤其顯得珍貴、高貴。」

現代財經基金會董事長黃輝珍在致辭中表示：

第19屆‧2024「全球華人愛心獎」今天隆重舉行頒獎典禮，嘉賓雲集，歡欣滿堂，極一時之盛況。我們有緣與會，感到無比榮幸和鼓舞。首先謹向本屆諸位獲獎者致以崇高的敬意和祝賀，向主辦單位「港澳台灣慈善基金會」及其創始人林添茂先生等熱心奉獻人士致以衷心的敬意和感謝，向在座出席今天盛會的貴賓女士先生致以誠摯的問候和祝福！ 「港澳台灣慈善基金會」主辦「全球華人愛心獎」已經堂堂邁上第19屆，一直以來，秉持中華文化核心精髓「仁」的大愛精神，體現群己共生、和諧共榮的人類命運共同體意識，宗旨崇高，寓意宏深；而評審嚴謹、公正、客觀，獲獎者實至名歸，足為愛心楷模。多年以來，遠近馳名，各方聚焦，聲望日隆，影響力不斷擴增。 至聖先師孔子，首先把「仁」發展成為系統性的思想論述；什麼是仁？孔子答問說：就是「愛人！」泛愛眾而親仁；孟子也說「惻隱之心，仁之端也」。這在佛家講的就是慈悲心。仁和慈悲心，一般來說就是有共情心、有憐憫心、有不忍人之心，人飢己飢、人溺己溺。這是仁的開端、愛的本源。中華文化博大精深，源遠流長，歷久彌新，其大源大本，就是仁，就是慈悲，就是愛心！ 「全球華人愛心獎」推舉華人世界愛心典範，是致力21 世紀中華文化綿延傳承發揚光大，是凝聚全球華人共同精神家園，是啟發慈悲愛人和諧社會的一股正能量、軟實力。涓滴愛心，匯成巨流，利益眾生，無遠弗屆！

北師大中國公益研究院理事長王振耀表示：

今天，在第19屆愛心獎大幕開啟之時，我們欣喜地發現，本屆愛心獎有著突出的家國天下格局！在本屆得獎者的行列中，既有榮獲諾貝爾文學獎又致力慈善的文化宗師，也有植根於社會急需並直接為改善學校教育與患者服務的社會慈善組織；既有享譽全球的宗教慈善聖地，還有為全球青年搭建「心橋」的創意大師；既有心系民生的百億捐贈典範，更有為科技與學術發展深度助力的仁人誌士。「愛心獎」的嘉許，正在為人類社會價值的升華規劃方向與藍圖！ 在全球人均GDP超越一萬美元標誌著人類生產力高度發達，亞洲經濟體量開始占據各大洲之首，世界經濟格局從總體短缺邁向總體過剩的時代背景下，人類社會如何邁向一個更高的發展階段，確實是困擾當今社會的一個巨大挑戰！「愛心獎」所嘉許的超越民族與國家而又具有東方社會特色的家國天下情懷，以更為包容、更為博大的天下之愛胸懷，倡導仁愛、和平、責任、使命與擔當，客觀上揭示了各大社會文明多元共生共創未來的內在邏輯！ 商業向善，科技向善，金融向善，正在匯成宏大的善經濟潮流！一個偉大的善社會正在通過多樣化的創新展示其豐富的內涵與價值！「愛心獎」的倡導與引領，正在推動善經濟與善社會的積極建設者的凝聚與成長！這是一個創造善歷史的自覺行動！其所昭示的無限希望的未來有待我們的共同努力與奉獻！

本屆頒獎典禮於香港大埔鳳凰衛視舉辦，鳳凰衛視主持人田川、饒祥以、黃橙子、王峰聲情並茂地介紹本屆得獎者的行善之旅，配合熒幕上播出的9個得獎者專訪短片，讓現場觀眾更直觀地看到她/他/它的感人事跡與無私奉獻的精神，情到深處，掌聲雷動，無數人潸然淚下。

本屆頒獎典禮現場，燈火輝煌，氣氛熱烈。協青社以統一的服裝和精湛的舞技，帶來了動人的舞蹈節目《橋》，向得獎者致敬。隨後，「音樂女神」陳海兒驚艷登場，一曲《Make You Feel My Love》宛如天籟，聲音清澈，旋律動人，將現場氣氛引向高潮。兩個節目都深受觀眾喜愛，贏得現場持續的掌聲。

得獎者的愛心事蹟：

1.莫言

2023年聯合《中國慈善家》雜誌等共同發起「與莫言同行」公益行動計劃，成立兩塊磚公益基金，探索慈善文化傳播與公益實踐平台，開創了文化名人引領、公益機構與媒體合作共建、捐贈者與公眾深度參與的新模式。設立「莫言同心」、「與星同行」、「健康童樂園」三個公益計劃一年來，基金募資總額超過1,100萬元，帶動逾33萬人次參與公益行動。資助170多名先心病兒童進行手術治療，為15萬餘名青少年進行先心病公益篩檢；支持22個省48個城市的145位學員接受孤獨症復健技能培訓，預計將賦能1000餘個孤獨症兒童家庭。「健康童樂園」計劃在一年內，首先為貴州畢節16個幼兒園和100戶家庭捐贈兒童樂園。

2.丁和木

安踏集團創始人、榮譽董事長、福建省和敏慈善基金會榮譽主席，為善逾30年。早於2011年，捐資1億創立安踏和木愛心基金；2014年捐廈門大學1千萬建和木樓；2015年為晉江第五實驗小學、陳埭民族中學捐資800和1600萬；捐6千萬建設和木文化中心供長者使用。2021年捐出其全部公司股票，成立規模超100億的基金會，其中20億全資捐建上海六院福建醫院（和敏院區）。榮獲第七屆中華慈善獎﹣最具愛心捐贈個人、首屆「福建慈善獎」-「愛心慈善楷模獎」。

3.富士康科技集團

自1998年起紮根於廣東省深圳市，捐贈善款逾15億元人民幣，獲國家、省、市及社會各界授予的榮譽400餘件。協助中華骨髓庫擴充；關注唇顎裂患兒，進行「微笑工程」；資助地貧兒購買「生命燃料卡」；捐款助力災區重建；推動敬老助殘助潔助行等活動。 2011年啟動「愛在路上·與您同行」公益慈善專案，獲得許多榮譽。曾獲中國慈善榜「十大慈善企業」、第二屆中華慈善傑出貢獻(單位)獎；2012-2022 年度獲中國公益節大獎「公益獎集體」、「公益專案」共13個獎項。

4.潘江雪

上海真愛夢想公益基金會創辦人兼終身榮譽理事長。真愛夢想以「發展素養教育，促進終身成長，推動社會進步」為使命，以「幫助每個人自信、從容、有尊嚴地成長」為願景。目前已全國31個省、974個市（縣、區）建成6130所夢想中心，推出38門夢想課程，並建立了線下學校交流聯盟和線上支援平台，夢想教育系統已服務逾700萬名師生；曾獲《中國慈善家》2023年度人物稱號，公益著書《有效的愛》，被評為2023向光獎TOP10年度學術研究。

5.紀文鳳

無止橋慈善基金發起人及永遠榮譽會長、香港天籟敦煌樂團創辦人及榮譽團長、協青社「嘻哈學校」榮譽顧問、周大福慈善基金理事會成員。2007年創辦無止橋慈善基金，改善內地偏遠農村民生，為香港、內地及世界多地青年搭建「心橋」；2014年推廣全港扶貧活動「築福香港」，策劃「協青街舞劇」助有需要青年重拾自信和建立自尊；2018年創辦香港天籟敦煌樂團，以創新古樂弘揚中華文化，至今無間斷地幫助扶貧、教育和改善人生。

6.曾醒明

「送炭到泰北」香港發起人。帶領團隊在本港紮根社區，每年舉辦母親節「康乃馨大行動」，「愛心文化列車」、「中秋慶團圓」、「歲晚暖流」等項目，與區內社福機構合作，為基層家庭帶來溫情關懷；尤其專注對劏房及公屋家庭服務。

1982年帶領團隊首個踏足泰北難民村，返港後毅然發起「送炭到泰北」慈善工程迄今，透過多元化籌款善舉，長年支援中國文化香火薪傳，興學蓋校，改善民困，關愛孤兒和老兵，「送炭到泰北」已走過42個漫長歲月；2017年並把愛心伸延至柬埔寨及緬甸，2019年獲香港政府批核為非牟利慈善團體。

7.法鼓山慈善事業基金會

落實創辦人釋聖嚴法師的莊嚴聖念，以整體關懷、凈化人心為主軸，推行國內外社會福利、公益慈善及災難救助項目。百年樹人獎助學金已邁入第23年，累計總受獎學生逾6萬人次；創會23年，每年提供逾1200件弱勢家庭經濟補助；先後參與多項重大災害後續關懷與援助，如2004年南亞海嘯、2008年四川汶川大地震及緬甸納吉斯風災、2009年台灣莫拉克風災、2010海地大地震、2011年日本311大地震、2013年菲律賓海燕大地震、2015尼泊爾大地震、2023年土敘大地震等，多次獲內政部、衛福部基金會評鑒優等獎。

8.肝病防治學術基金會

30年來至台灣300多個鄉鎮及偏鄉離島舉辦免費肝病篩檢900場，肝炎衛教講座逾2000場，服務逾100萬人次；補助貧困病患醫療與交通，共4,988人次，約新台幣810萬元；設立免費諮詢專線，每月諮詢約1,000人次，服務逾20萬人次；免費贈閱《好心肝》季刊，已發行108期，累計逾620萬冊；設立「肝病優秀論文獎暨研究獎助金」鼓勵肝病研究、獎助國外研修、出席國際研討會，逾1000人次；2017年獲醫療奉獻獎；2021年獲亞洲企業社會責任獎；2022年獲堉璘台灣奉獻獎。

9.方李邦琴

美國方李邦琴基金會主席、北京大學榮譽校董，北京大學教育基金會（美國）理事。

2008年，向北大捐款支持對外漢語教育學院大樓建設；2013年，推動中美兩國人文交流的十萬強基金會；2015年，在舊金山創建第一海外抗日戰爭紀念館，向民眾開放；2016年，成立「方李邦琴北京大學人文學科文庫出版基金」，支持北大人文學科發展；2023年，創建美國鐵路華工中心，向民眾開放。

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