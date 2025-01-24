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新冠肺炎｜糖尿病患感染新冠病毒血糖水平更難控制　高危人士宜針對變異病毒作預防

醫健人物

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糖尿病患感染新冠病毒血糖水平更難控制，高危人士宜針對變異病毒作預防。

新冠肺炎病毒隨時會在入冬後再次爆發，慢性疾病患者尤其糖尿病人士，不得不加以提防。有內分泌及糖尿病科專科醫生指出，患者一旦感染新冠病毒，不但容易引起重症及併發症，更會惡化自身病情，令血管及心臟機能受損，建議盡早按政府建議完成接種新冠疫苗加強劑。

醫學界參照了2024年初數據，評估新冠肺炎爆發的風險仍在，預計本港在踏入新年後感染個案會有所上升。隨著新冠病毒不停變種，衛生防護中心指目前JN.1及其後代譜系為本港主流的變異病毒株，在污水監測及人類感染個案中則檢測到KP.2及KP.3變異病毒株。研究顯示，兩者均為JN.1的變異後代，毒株相似，免疫逃脫能力較高。KP.2的傳播率更是JN.1的1.2倍，傳播力高，增加市民感染機會。

感染新冠 惡化原有病情

長者及長期病患人士感染新冠肺炎後，出現重症及併發症風險較高，其中本港就估計有大約七十萬名糖尿病患者，每日也曝露於感染危機之中。內分泌及糖尿科專科醫生曾文和指出，血糖長期處於高水平，會影響免疫系統對抗病毒的反應，當對抗病毒能力越弱，身體內的病毒量便會增加，容易造成感染。他引述研究指，感染新冠病毒的糖尿病患者的住院風險較常人高3倍，其死亡風險則比常人高出2至3倍。

假如糖尿病患者不幸感染新冠病毒，除了可能引起重症及其他併發症，亦有可能令原有病情惡化。曾醫生解釋，新冠病毒會令身體內的免疫細胞變得異常活躍，活躍的免疫細胞會導致胰臟的β細胞受損，病毒並可以直接侵入胰臟，從而導致身體無法產生胰島素，增加糖尿病惡化風險。

曾醫生又提到，血糖長期處於高水平會影響血管內壁細胞功能，易令血管受損及阻塞，加促血管粥樣硬化，糖尿病患者亦可能會有多條血管出現病變，令心臟受損更嚴重。在此情況下，一旦感染了新冠病毒，就可能會併發心臟衰竭、血氧含量下跌、血栓及心肌梗塞等症狀，因而增加重症及死亡風險。

接種疫苗 加強自身保護

正因如此，曾醫生鼓勵患者透過治療及改善日常生活習慣控制好血糖水平，並在病情穩定時接種新冠疫苗加強劑，以避免感染後出現併發症的風險。如對接種有疑問，可諮詢主診醫生意見，商討接種安排。
首批最新的JN.1疫苗於去年11月已運抵本港，政府建議12歲或以上合資格人士可獲免費接種該種疫苗，代替現時使用XBB新冠疫苗，有關安排是根據流行的病毒株而更新，務求更具針對性地應對如今流行的變異病毒株。

現有計劃下，高風險群組包括年屆50歲或以上包括居於院舍長者、18至49歲有長期病患成年人、6個月大或以上免疫力弱人士、孕婦及醫護人員，在接種上一劑疫苗或感染超過6個月後，可獲免費接種。合資格市民可選擇到指定私家診所新冠疫苗接種站、醫管局轄下指定普通科門診診所及專科門診診所，或衛生署轄下指定診所及長者健康中心完成接種。

內分泌及糖尿科專科曾文和醫生

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撰文 : 曾文和醫生 內分泌及糖尿科專科

欄名 : 健康專家專欄

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