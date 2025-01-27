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利是公價2025︱利是封顏色幾時派單/雙封都有學問　盤點7大派利是禁忌【附2025利是公價表】

家事百科

撰文： 星之子

發布時間： 33 分鐘前

最後更新： 19 分鐘前

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熱門 農曆新年 保暖大法 超市大搜查 五索 財政預算案2025 升中面試 小一入學 名校專區 會員有獎

原來派利是都有很多學問，還有利是公價作參考，大家要留意喇！

【派利是/雙封利是/單封利是/利是封顏色】農曆新年將至，相信各位爸媽已經買定利是封準備封利是。新年派利是背後有其習俗及意義，代表尊重和禮節。連封利是講求細節及學問，例如利是封顏色、利是金額、派利時間等，以下就為大家盤點7大派利是禁忌及注意事項，大家派利是前要留意一下！

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2025蛇年派利是｜派利是日期

傳統的派利是時間由正月初一（29/1）至正月十五（12/2），而拆利是亦應於正月十六（13/2）才拆利是，代表集齊長輩的祝福。

2025蛇年派利是｜1.「好事成雙」利是派雙封

新年意頭很重要，婚後首年會派「雙封」利是，夫婦二人各派兩封，即一共四封。而離婚後的夫婦，則可各自派單封。為取「好事成雙」的好意頭，利是金額應避免派發單數，如：3、4、5等有負面諧音意思的數字，建議選擇派$20等雙數數字。

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2025蛇年派利是｜2.弟妹已婚/未婚長輩/上司如何派？

派利是有祝福之意，一般家庭弟妹就算已婚都會照樣派利是給弟妹，不過各個家鄉有不同傳統，故決定派利是與否最好先問長輩如父母或祖父母的意見，避免不經意做錯。

至於未婚長輩或上司是可以派利是，都是分享吉祥之意。不過派利是之前，先了解對方會不會介懷為佳，若對方不介意是不妨派利是送上祝福，禮多人不怪！如派給公司的同事，若對方不認識你的另一半，可以選擇派單封。

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2025蛇年派利是｜3.利是封顏色建議3色

利是又名紅封包，傳統是以紅色為主，但隨住社會進步，現時市面上有各式各樣的利是封，包括大熱的卡通人物款式，而顏色就主要有紅色、金色、紫色、粉紅色，甚至是藍色。不過中國人有很多傳統禁忌，會避免使用綠色、藍色、白色等象徵白事的顏色，選擇利是封時就要留意。

2025蛇年派利是｜4.用新銀紙、新利是封

「新鈔」在新年有好意頭之意，也是最正統的派利是傳統習俗。不少銀行都推出了「迎新鈔」，即一些用過但仍然新淨的鈔票，所以無時間，或換不到「新鈔」也妨換「迎新鈔」。其實只要銀紙不是外觀上骯髒、皺褶，也可以用來封利是，相信收到的人也不會介意。

至於傳統上利是封已用過的「二手」和「過期」應該避免重用，即使用印有上年生肖圖案的利是封。使用過的利是封，因為代表好運已經被開過，再開就沒有了。不過近年鼓勵環保，把利是封回收重用，坊間有不少機構都曾舉辦利是封回收活動，回收後再分發予有需要人士重用。相信為環保出一分力對方也不會介懷！

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2025蛇年派利是｜5.利是公價2025一覽

由於關係不同，亦有人較陌生較熟絡，一般都會根據相熟程度而決定封利是金額。究竟要派幾多給親戚、同事、保安、鄰居？同事仔女都要派？TOPick整合了2025年利是公價給大家參考，讓大家拜年時避免尷尬。

子女$100-$500或以上
親戚$50-500
朋友/朋友子女$50-500
同事$50-100
鄰居$20-50
大廈保安$20-50
酒樓侍應$20-50
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2025蛇年派利是｜6. 回禮/擇利是以表謝意

「回禮利是」又稱「擇利是」，當親朋戚友到訪家中帶上賀年禮物來拜年時，傳統上「禮尚往來」是需要回禮的。收禮的主人家應該「擇利是」，回封$50或$100的利是作回禮以表謝意。

2025蛇年派利是｜7. 環保電子利是

電子付款方式愈來愈方便，有環保、可即時收款等好處，不過對於一些平輩、晚輩或者朋友更適用，部分較傳統的長輩及親友未必適用。

使用電子方式派利是，爸媽可以趁機教小朋友如何善用金錢，要知道孩子從小學識理財很重要，否則長大隨時變「月光族」。投資者及理財教育委員會（投委會）分享了6大貼士，助子女培養理財好習慣，多間銀行及電子支付平台都推廣「電子利是」，小朋友可能收到「電子利是」，家長不忘與他們點算，亦可以引導子女認識電子錢包、電子貨幣的概念。

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