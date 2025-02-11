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打擊詐騙｜內地旅客涉詐騙被捕急增　蕭澤頤：會設立黑名單提交內地執法機關

政治

撰文： 戴朗希

發布時間： 15 分鐘前

最後更新： 6 分鐘前

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警務處處長蕭澤頤。（梁偉榮攝）

警務處處長蕭澤頤表示，去年警方接獲約4.4萬宗詐騙案，按年上升11.7%，佔整體罪案約46.9%，當中有約6成涉及網上騙案，主要是由於去年崛起的假冒客服騙案。

民建聯立法會議員陳克勤。（梁偉榮攝）

蕭澤頤今日在立法會保安事務委員會匯報去年本港治安情況，他指去年共錄得約9.5萬宗案件，按年增加5%，主要是由於詐騙案的升幅帶動，同時拖低整體破案率。

選委界議員江玉歡關注內地旅客干犯刑事罪行的數目，引述文件指，去年相關數目增加613人（上升39.6%），問警方有何對策阻止相關旅客進入香港。

蕭澤頤表示，內地旅客犯案數字增加，主因是多了旅客訪港，但其實內地旅客只佔所有罪犯的0.006%。他說，警方會設立黑名單，「如果有些人犯了案，我們會將相關情報交給內地執法機關。」

商界立法會議員廖長江指，有不少內地來港的大學生遇到電話騙案的個案中，騙徒能夠準確地說出受害人的個人資料，問當局有否調查騙徒獲取受害人信息的主要渠道，以及如何加強打擊個人資料外泄的情況。 

蕭澤頤回應指，當局與內地執法機構一直都有交換情報，例如內地人來港讀書時，若涉及中介公司，特區政府會同內地公安通報相關情報，警方會就騙徒如何獲取受害人信息作進一步調查。

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