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吞嚥障礙｜患吞嚥障礙症易「落錯格」致吸入性肺炎　香港港安醫院應用新標準提升患者飲食安全

醫健人物

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

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不少長期病患者都會有吞嚥障礙的問題，例如中風或癌症病人，他們進食時一旦「落錯格」，隨時會因吸入性肺炎致各種併發症死忙。香港港安醫院–司徒拔道(香港港安)為全港首間私家醫院全面實行「國際吞嚥障礙飲食標準」(IDDSI)，由跨專業團隊設計及提供多樣化安全吞嚥餐單，增加吞嚥障礙患者的膳食安全。另設有香港吞嚥治療診所，透過各種評估及測試服務，冀助患者重拾進食的樂趣，改善生活質素。

過往曾有本地研究指出，本港有超過10萬人患有吞嚥障礙問題，其中約有6成人為院舍長者，另有4成人為接受日間服務的長者。該院呼吸系統科專科醫生曾華德表示，吞嚥障礙可由生理退化、藥物影響及各種醫療狀況引起。

曾有一名69歲鼻咽癌男病人在2年間，因吸入性肺炎住院逾6次。病人平時需靠鼻胃管餵食（即不可用口進食）。檢查發現病人喉部的的感知及吞嚥能力偏弱，估計與曾接受化療、電療及手術治療所造成的副作用有關，導致他進食後，喉部容易有食物殘留，並無法咳出來，引致容易造成吸入性肺炎。男病人其後得到該院的醫護團隊協助，獲制定針對性的治療計劃，提升了進食安全，避免再發生吸入性肺炎。

跨專科進行吞嚥評估 制定對應策略

該院言語治療師黎頌謙指出，其跨專業團隊會為患者提供及時和精準的臨床吞嚥評估服務和診治，包括首先由言語治療師，為有吞嚥障礙症狀的患者，進行初步的臨床吞嚥評估，診斷吞嚥困難的種類和嚴重程度、找出病因和誤吸的風險來源。然後聯同專科醫生，為患者進行內視鏡吞嚥檢查，過程會引導患者運用不同方式，吞服不同份量、質地、稀稠度的含色素食物和飲料，期間清除未能吞下的食物。團隊透過這個檢查，找出病人吞嚥能力的弱項，評估錯誤吸入的風險來源，及制定有效的吞嚥補償策略。

香港港安引用的IDDSI標準由國際吞嚥障礙飲食標準化創辦組織制定，可讓各地不同人士，使用國際標準化的名稱、描述及測試方法，準確描述食物質地和飲品稠度。該標準共由8個連續等級（即0至7級）組成，以相應的數位、文字描述和顏色逐一區分。

該院復康中心經理陳頴君女士表示，全面實行IDDSI可提升該院的服務質素和風險管理、降低院內感染性肺炎風險、提升患者住院期間的進食體驗，讓患者和醫院雙贏。跨專業團隊亦透過積極提升醫社合作，保障患者出院回家或返院舍後的吞嚥安全。

該院門診部護士長黎潔瑩表示，醫院另設有香港吞嚥治療診所，為有需要人士和吞嚥障礙患者，提供全面及一站式吞嚥評估、治療及介入服務，幫助他們盡量恢復正常飲食。有關服務對象主要是患吞嚥障礙的高風險人士，包括長者、中風人士、柏金遜症及認知障礙症患者、癌症患者、肌少症或神經系統疾病患者等等。

左起：香港港安醫院–司徒拔道門診部護士長黎潔瑩姑娘、香港港安醫院—司徒拔道護理部主管梁寶珍女士、香港港安醫院首席財務總監岑良先生、香港港安醫院醫務副院長李偉明醫生、香港港安醫院–司徒拔道呼吸系統科專科醫生曾華德醫生、香港港安醫院–司徒拔道言語治療師黎頌謙先生、香港港安醫院–司徒拔道復康中心經理陳頴君女士。

欄名 : 健康專家專欄

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