尿失禁｜重拾自信踏出廁所生活圈　機械臂微創手術時間更短加快康復

不少尿失禁患者對此症認知不足，誤以為隨著年齡增長，出現漏尿正常不過，加上感到尷尬難以啟齒，導致延誤治療及加重病情，結果令身心壓力大增。泌尿外科專科陳焌圻醫生指出，保守估計本港約有六成女士患有尿失禁，情況相當普遍。她強調，尿失禁其實是有法可醫，治療後，患者的身心狀況都能大大改善，有助患者放鬆心情及重新建立自信，因此女士們切勿諱疾忌醫，默默忍受痛苦。

尿失禁是因身體機能退化失調所導致的病症。也可以因情緒影響惡化。最常見為「壓力性失禁」及「應急性失禁」。壓力性失禁是當腹部內的壓力增加，如咳嗽、打噴嚏時，由於盆腔肌肉鬆弛，尿液會不由自主地滲出，年齡增長、肥胖、曾經懷孕的婦女容易患上；應急性失禁是由於膀胱過度敏感，或膀胱肌肉不正常收縮而產生突如其來的尿意，甚至出現急切性失禁現象。陳醫生補充，女士有可能同時患上兩種尿失禁。

患者限制生活、飲水 生活質素大幅下降

「不少患者在外出時，最關心的是所到之處，是否有洗手間，例如她們只會選擇有洗手間的餐廳。因如廁頻密，她們的生活幾乎以洗手間為中心點，生活質素亦因此嚴重下降。」陳醫生說。患者時時刻刻都擔心失禁問題，即使未有尿意，亦感擔憂，不少人更因而精神繃緊，加劇病情惡化。甚至有患者誤以為減少喝水便可紓緩問題，反而增加患上尿道炎及腎石的風險，令病情複雜化。

同時，她亦見不少年長患者會因而限制自己的社交活動，減少接觸外界及避免出門，從而增加患上認知障礙的風險。此外，許多長者夜間急著上廁所，亦會增加跌倒甚至骨折的風險。「除此之外，如患者須要長期使用尿片，也可能患上皮膚問題及尿道炎，衍生多種健康問題。所以，千萬不要少覷尿失禁對患者的影響，患者應及早接受治療。」

機械臂助手術復康 同時調整心理重拾自信

陳醫生建議患者應先了解疾病，而非置之不理，任由病情困擾身心。醫生會先了解病情及風險因素，並進行身體檢測，包括盆腔肌肉質素、膀胱超聲波、小便帶血及細菌化驗等；至於輕度及中度的壓力性失禁，醫生一般會建議患者進行盆底肌肉訓練的物理治療；而中度至嚴重患者，則會建議進行「無張力中段尿道懸吊手術」（TVT/ TVT-O），透過植入懸吊帶來強化盆底肌肉的承托效果，提升控尿能力。患者可選擇創傷性相對較小的微創手術，近年更可配合機械臂應用，提升治療效果。

透過機械臂輔助，醫生在進行此類精密度高的手術時，可以放大影像，有助更精準地完成繁複的縫針步驟，能縮短手術時間，有助加快康復速度。至於患有膀胱或子宮脫垂的個案，則需要進行陰道懸吊手術。

陳醫生補充，手術主要改善身體機能，但患者須要同時調整心態，包括正確解讀失禁的定義，明白只是身體機能上衰退，而非意味著失去人生的掌控權；患者亦毋須過度壓迫自己，小至限制喝水，大至改變原先自在開心的生活。如此一來，才能透過有效治療，重拾愉快人生。

陳醫生最後提醒，治療尿失禁有不同方案，各有其成效及副作用，患者應與主診醫生商討，選擇最合適的方案。

▲ 泌尿外科專科 陳焌圻醫生