詐騙短訊｜以「#」號開頭短訊也不可靠？　市民如何自保

詐騙短訊、電話日日不斷，不但滋擾不斷，一不少心更易成為受害人。通訊事務管理辦公室早於2023年底，推行「短訊發送人登記制」，讓已登記的公司及機構傳送短訊時，寄件人名稱以「#」號開頭，方便市民辨別。但近日有市民收寄到送人名稱以「#」號開頭的短訊，但內有疑似釣魚網站，懷疑是詐騙短訊。據悉，通訊辦已經報警求助。



詐騙短訊｜通訊辦懷疑有人使用非法無線電干擾器 發送「#」字頭詐騙短訊

詐騙短訊｜市民收「#」字開頭可疑短訊 通訊辦報警求助

「短訊發送人登記制」是否已被攻破，頗受關注。香港資訊科技商會榮譽會長方保僑表示，市民收到的寄件人名稱以「#」號開頭的短訊，點擊入內發現是假網址甚至是無法進入的網址。偽造網址並不困難，但為何寄件人名稱能加「#」，他估計，可能有騙徒使用「偽基站」發送短訊。偽基站的覆蓋範圍可能只有幾百米，手機用戶經過時，偽基站發出的訊號較電訊商的信號更強時，便可伺機發放其預早編製的短訊。

變相寄件人ID及短訊內容，也由其控制。

他進一步指，「偽基站」可能是安裝在車上可靈活移動，在一個地點及一段時間內不斷送出多條短訊，手機用戶經過時就會收到。因此，市民使用任何電訊商的服務，也可能收到此類短訊。

近期未有拆解方法前，若收到寄件人名稱以「#」號開頭的短訊時，也要留意網址是否正常，若有懷疑不要點擊。

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