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太空油｜禁毒專員：本港至今錄3宗涉太空油致命事故　冀修例加強對毒販及年輕人阻嚇力

港聞

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禁毒專員李基舜冀修例加強對毒販及年輕人阻嚇力。（朱永倫攝）

政府上周五（14日）刊憲，將「太空油」主要成分依托咪酯列為毒品。禁毒專員李基舜表示，政府對付毒品「手起刀落」，今次以最快速方法應對太空油毒品，相信修例後會加強對毒販及年輕人阻嚇力。

李基舜表示，太空油去年初開始有蔓延趨勢，去年共有300宗被呈報吸食太空油個案，年齡最小12歲、最大75歲，其中21歲或以下人士佔226人。他又引述醫管局香港中毒控制中心分析指，本港至今已錄得3宗懷疑涉及太空油毒品的致命事故，死者無其他可致死原因，亦非死於意外。

被呈報的個案中，有16宗涉在校園內吸食，可見太空油毒品對年輕人有一定吸引力。李基舜指，「16宗聽落唔多，但發生地點居然喺學校」，因此學校的教育非常重要。他表示，保安局禁毒處與教育局合作，邀請全港中學參與本月底舉行的「反太空油毒品周」，冀學校在早會、課堂等，加入反太空油元素，幫助學生了解太空油禍害；另推出新宣傳短片，及在鐵路站、政府建築物等張貼宣傳橫額。

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警方上月中引入太空油毒品檢測包，檢測電子煙內是否含有依托咪酯毒藥成分。李基舜透露，目前有2萬個前線警員接受快速測試訓練，已利用試紙拘捕5人。被問到會否有人利用其它方法吸食太空油避開警方的巡查，李基舜指，電子煙體積細、沒有味道，是很好收藏的吸毒工具，目前本港基本上百分百吸食太空油毒品的人士均透過電子煙吸食。

醫衞局早前表示，將進一步規管電子煙，料明年首先禁止在公共地方吸食。李基舜相信，修例後年輕人要吸食太空油毒品將更困難，惟不會完全沒有人吸毒，當局工作只是盡量減少。

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