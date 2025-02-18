  • 18°C
香港時間：2025218日 (二) 10:30

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 徐熙媛 財政預算案2025 超市大搜查 金像獎2025 方力申 升中面試 小一入學 名校專區 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

骨枯患者福音丨骨壞死嚴重可導致長短腳患者或需更換髖關節　機械臂髖關節手術有助加快復原

醫健人物

發布時間： 3 小時前

分享：

分享：

熱門 徐熙媛 財政預算案2025 超市大搜查 金像獎2025 方力申 升中面試 小一入學 名校專區 會員有獎

骨壞死嚴重可導致長短腳患者或需更換髖關節　機械臂髖關節手術有助加快復原

髖關節出現缺血性骨壞死 （俗稱「骨枯」），嚴重會令人舉步為艱，部分患者更需要進行髖關節置換手術，幫助恢復正常走路。有私家醫院引入機械臂輔助髖關節置換手術，冀能提高手術的準確度，縮短患者在術後的康復時間，減少手術帶來的痛楚，令他們早日踏上復康之路。

傳統置換髖關節的手術會將人工髖關節替換病人的受損髖關節，但這些手術的準確度只有8成，手術後也有出現關節脫位、假體鬆動等併發症的風險。香港港安醫院—司徒拔道（香港港安）最近引入了精準的機械臂輔助髖關節置換手術，希望能為患者帶來更個人化的治療，包括術前進行充份規劃及電腦掃描，並根據患者體態制定術前三維骨模型，藉此準確規劃患者的人工關節尺寸和位置，模擬手術效果。

此外，手術期間透過機械臂的輔助，醫生可更精細地操作手術步驟，減少對周邊軟組織創傷及誤差，令假體放置的準確性由傳統手術一般80%，提升至98%。與傳統手術對比，機械臂髖關節置換手術，可減低關節脫位風險達4倍 ，而腿長不均問題則可減少26%，反映能減少術後併發症 。

酗酒提高骨壞死的風險

該院機械臂外科手術系統（關節置換）醫務主管兼骨科顧問醫生張文康表示，缺血性骨壞死的原因眾多，包括酗酒、運動或工作過度、過重、患有關節舊患等。其中酗酒是最常見成因，因為當人長期或過度飲酒，骨髓脂肪細胞會肥大及增生，導致骨質結構變薄、骨細胞之間的空隙增加，提高骨壞死的風險。

目前治療髖關節出現缺血性骨壞死的方法，包括服藥、進行物理治療及改善生活，但當患者的病情轉差，例如髖關節日益疼痛、變得僵硬，甚至在休息靜止時也感到不適，藥物和物理治療無法緩解，便要考慮進行髖關節置換手術。該院希望透過引入機械臂輔助髖關節置換手術，能提高手術的準確度，減少患者的術後痛楚，加快復原速度。他強調，不同治療方案都各有其成效、副作用和風險，建議患者應與主診醫生商討，選擇最適合自己的治療方案。

有年約50歲男病人，最近2至3年持續出現右邊盆骨疼痛，多次求醫也未能找到原因。礙於痛楚加劇，更影響了走路及有長短腳的現象。遂向骨科專科醫生求診，檢查發現其右邊髖關節嚴重退化及受損，造成長短腳問題。男病人其後進行機械臂輔助髖關節置換手術，手術過程順利，並能於2小時內完成，手術2至3小時後已可下床活動。病人完成髖關節手術後，情況大大改善。由於他在術前長期有長短腳問題，需要接受復康治療，進一步改善步姿。

欄名 : 健康專家專欄

最新專欄文章

尿失禁｜重拾自信踏出廁所生活圈　機械臂微創手術時間更短加快康復
2025/02/13
尿失禁｜重拾自信踏出廁所生活圈　機械臂微創手術時間更短加快康復
吞嚥障礙｜患吞嚥障礙症易「落錯格」致吸入性肺炎　香港港安醫院應用新標準提升患者飲食安全
2025/02/12
吞嚥障礙｜患吞嚥障礙症易「落錯格」致吸入性肺炎　香港港安醫院應用新標準提升患者飲食安全
新冠肺炎｜糖尿病患感染新冠病毒血糖水平更難控制　高危人士宜針對變異病毒作預防
2025/01/24
新冠肺炎｜糖尿病患感染新冠病毒血糖水平更難控制　高危人士宜針對變異病毒作預防
心臟衰竭｜心臟衰竭奪命率高　新型藥物減死亡及入院風險
2025/01/24
心臟衰竭｜心臟衰竭奪命率高　新型藥物減死亡及入院風險
愛心頒獎典禮｜善心無遠近愛心創奇蹟　第19屆愛心獎圓滿舉行
2025/01/23
愛心頒獎典禮｜善心無遠近愛心創奇蹟　第19屆愛心獎圓滿舉行
健康問題 手術 復康 運動 物理治療 骨枯

最高瀏覽

王祖藍李亞男︱王祖藍拍片突然宣布「10年的婚姻結束了」　李亞男：這個結局反差也太大了吧
王祖藍李亞男︱王祖藍拍片突然宣布「10年的婚姻結束了」　李亞男：這個結局反差也太大了吧
急症室最長等候時間（02月18日 時間04:05）
急症室最長等候時間（02月18日 時間04:05）
金賽綸逝世︱「最美童星」金賽綸陳屍家中終年24歲　當童星養家受校園霸凌　與金秀賢親密照掀熱話
金賽綸逝世︱「最美童星」金賽綸陳屍家中終年24歲　當童星養家受校園霸凌　與金秀賢親密照掀熱話
癌症警號｜身體4部位隱隱作痛恐為癌症警號　持續腹痛或與6種癌症相關
癌症警號｜身體4部位隱隱作痛恐為癌症警號　持續腹痛或與6種癌症相關
乳癌︱TVB最年輕視后驚爆險患乳癌　新婚百病纏身胸部硬塊「拮歪4支針」生3胎餵母乳保命
乳癌︱TVB最年輕視后驚爆險患乳癌　新婚百病纏身胸部硬塊「拮歪4支針」生3胎餵母乳保命