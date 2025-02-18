骨枯患者福音丨骨壞死嚴重可導致長短腳患者或需更換髖關節　機械臂髖關節手術有助加快復原

▲ 骨壞死嚴重可導致長短腳患者或需更換髖關節 機械臂髖關節手術有助加快復原

髖關節出現缺血性骨壞死 （俗稱「骨枯」），嚴重會令人舉步為艱，部分患者更需要進行髖關節置換手術，幫助恢復正常走路。有私家醫院引入機械臂輔助髖關節置換手術，冀能提高手術的準確度，縮短患者在術後的康復時間，減少手術帶來的痛楚，令他們早日踏上復康之路。

傳統置換髖關節的手術會將人工髖關節替換病人的受損髖關節，但這些手術的準確度只有8成，手術後也有出現關節脫位、假體鬆動等併發症的風險。香港港安醫院—司徒拔道（香港港安）最近引入了精準的機械臂輔助髖關節置換手術，希望能為患者帶來更個人化的治療，包括術前進行充份規劃及電腦掃描，並根據患者體態制定術前三維骨模型，藉此準確規劃患者的人工關節尺寸和位置，模擬手術效果。

此外，手術期間透過機械臂的輔助，醫生可更精細地操作手術步驟，減少對周邊軟組織創傷及誤差，令假體放置的準確性由傳統手術一般80%，提升至98%。與傳統手術對比，機械臂髖關節置換手術，可減低關節脫位風險達4倍 ，而腿長不均問題則可減少26%，反映能減少術後併發症 。

酗酒提高骨壞死的風險

該院機械臂外科手術系統（關節置換）醫務主管兼骨科顧問醫生張文康表示，缺血性骨壞死的原因眾多，包括酗酒、運動或工作過度、過重、患有關節舊患等。其中酗酒是最常見成因，因為當人長期或過度飲酒，骨髓脂肪細胞會肥大及增生，導致骨質結構變薄、骨細胞之間的空隙增加，提高骨壞死的風險。

目前治療髖關節出現缺血性骨壞死的方法，包括服藥、進行物理治療及改善生活，但當患者的病情轉差，例如髖關節日益疼痛、變得僵硬，甚至在休息靜止時也感到不適，藥物和物理治療無法緩解，便要考慮進行髖關節置換手術。該院希望透過引入機械臂輔助髖關節置換手術，能提高手術的準確度，減少患者的術後痛楚，加快復原速度。他強調，不同治療方案都各有其成效、副作用和風險，建議患者應與主診醫生商討，選擇最適合自己的治療方案。

有年約50歲男病人，最近2至3年持續出現右邊盆骨疼痛，多次求醫也未能找到原因。礙於痛楚加劇，更影響了走路及有長短腳的現象。遂向骨科專科醫生求診，檢查發現其右邊髖關節嚴重退化及受損，造成長短腳問題。男病人其後進行機械臂輔助髖關節置換手術，手術過程順利，並能於2小時內完成，手術2至3小時後已可下床活動。病人完成髖關節手術後，情況大大改善。由於他在術前長期有長短腳問題，需要接受復康治療，進一步改善步姿。