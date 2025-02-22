外遊注意｜調查揭市民輕視旅遊醫療諮詢　遊前接種適當疫苗可防重症

外遊期間不幸染病令人擔心，若出發前做好準備，包括評估健康風險、注射預防疫苗，可預防中招，甚至一些嚴重併發症。香港疫苗及旅遊醫學會一項調查便發現，少於1%受訪港人曾於外遊前進行旅遊醫學諮詢，另只有33%人知道現時有哪些地區爆發疫症，揭露大部分人都忽視了外遊期間的健康保障。專家表示，不少港人誤以為身處醫療設備良好的旅遊地區便萬無一失，惟有機會忽視了言語溝通障礙而令治療延誤，所以一旦感染流感及肺炎球菌可致嚴重併發症，建議出發前注射疫苗，保護自己及身邊人。

普遍受訪市民對旅遊醫學認識不足

香港疫苗及旅遊醫學會會長、國際旅遊醫學及疫苗注射專家梁家偉表示，該會本月在旺角隨機訪問了124名市民，了解他們外遊有否進行旅遊風險評估，結果發現僅得12%受訪人士認識甚麼是旅遊醫學，3%受訪者表示外遊前會考慮進行旅遊醫學諮詢，但實際上只有少於1%人士表示曾於外遊前作旅遊醫學諮詢。調查又發現，只有33%受訪人士知道現時有哪些地區出現疫情爆發。另外，僅5%人知道到前往個別國家，需接種特定疫苗作保護，並有多達85%人表示即使到高風險地區也不考慮接種相關疫苗，反映不少人忽略旅遊醫學的重要性。

梁家偉建議市民參考紅綠燈的風險評估系統，包括從三大方向評估風險，即為旅遊地區、個人健康及可預防疾病作出評估。若評估後的風險較高，尤其到人多擠迫的地方，便應在出發前採取保護措施，包括準備應急藥物，接種相關疫苗，例如注射肺炎球菌、流感或呼吸道合胞病毒等疫苗，從而減低受感染風險，或病情嚴重程度。

▲ 梁家偉會長即場示範低痛技巧注射疫苗。

受流感及肺炎球菌夾擊可致病情嚴重

現時流感病毒肆虐多個地區，一旦染病後再遭細菌侵襲，後果可大可小。香港大學臨床醫學學院內科學系講座教授及傳染病科主管孔繁毅解釋，當人體受到病毒感染，上皮細胞會受到破壞致免疫功能失調，引致體內黏膜的保護力下降，增加細菌感染機會。人體同時受到病毒和細菌合併感染，臨床病徵會更嚴重，若身處較偏遠的旅遊地點而未能立刻獲得適當治療，有機會增加入院或死亡風險。他指出，肺炎球菌是本港最常見引致肺炎及其他嚴重感染的細菌之一，除了可引起肺炎外，還可致鼻竇炎、中耳炎、腦膜炎、菌血症等嚴重感染，所以及早預防很重要。

香港疫苗及旅遊醫學會高級講師、英國註冊藥劑師黎倚華補充，除了接種疫苗外，外遊人士出發前，要留意旅遊當地的傳染病爆發情況，並參考其學會關於港人熱門旅遊地區的疫苗接種指引。同時要了解當地醫療設施和醫療體系；注意食物及個人衞生；保持與家人、朋友或旅伴通訊和互助。萬一中途感到不適，例如有傷風感冒症狀，應及早服用攜帶的應急藥物作紓緩。至於長期病患者、免疫力較弱人士，外遊前應諮詢醫生的意見。

▲ 左起：香港大學臨床醫學學院內科學系講座教授及傳染病科主管孔繁毅、香港疫苗及旅遊醫學會會長梁嘉偉及香港疫苗及旅遊醫學會高級講師、英國註冊藥劑師黎倚華。