癌症殺手｜「腸癌家族」一家六人同患癌 　男子憂遺傳下代哽咽落淚　醫曝防癌變關鍵：在1個年齡

【癌症／遺傳／腸癌／檢查】預防勝於治療！內地一名男子過去家中有5人患有腸癌，去年4月他本人亦診斷患上腸癌，兩名弟弟亦發現患有腸瘜肉，令他擔憂家族病史可能影響下一代，哽咽稱「害怕孩子也得這個病」。

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綜合內地媒體報道，河南周口男子許先生於因持續低燒到院檢查，並於去年4月時確診患上腸癌，他憶起家中父親、其兄妹等7個人中，有5人皆患有腸癌，因此一家人都對此感到十分緊張。許先生兩名弟弟隨即前住檢查，兩人皆發現出現腸瘜肉，隨即進行手術切除。他嘆指自己初期亦是由出現腸息肉開始，嘆自己未有及時檢查重視，令病情持續惡化。

許先生妻子得悉其病況後憂心痛哭，嘆指從未想到丈夫會患上這病：「一家人都不知道該怎麼辦…」許先生聞言亦憂心落淚，哽咽表示自己擔心這病會遺傳到下一代。

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腸癌｜醫生拆解腸癌4大誘發成因

主診兼河南中醫藥大學第一附屬醫院普外一病區主任吳峰醫生強調，大腸、直腸癌確實具有遺傳傾向，另外亦與飲食習慣息息相關，假如經常吃肉食、高脂肪食物，以及低纖維食物等亦會誘發癌症，呼籲大眾應適量進食，此外一般人建議於40歲左右開始需要定期進行胃腸鏡檢查，假如家中有遺傳傾向或家族病史的人，建議將胃腸鏡檢查提前至20歲。

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同場加映｜宜2年做1次大腸檢查 高危人士留意身體徵兆

台灣肝膽腸胃科醫生詹宜學在其Facebook專頁提醒大眾，定期做大腸鏡檢查和糞便篩檢很重要。詹宜學引述台灣衛福部統計，每2年做一次糞便篩檢，能夠降低35%大腸癌死亡率。他亦呼籲10大高危人士要小心留意身體8大異狀，越早發現和治療，治癒機率越高：

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