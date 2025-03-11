肺癌｜14歲少年4年前查出肺結節漸變大確診肺癌　醫生揭或與1興趣相關

▲ 內地一名14歲少年4年前驗出有肺結節，當時並未理會，結果之後演變成早期肺癌。

【肺癌／癌症／肺結節／腫瘤／發燒】內地一名14歲少年曾於4年前被驗出有肺結節，當時並未理會，結果結節逐漸長大變成早期肺癌，而背後的原因或與他的一個興趣相關。對此，醫生就列出5個肺癌高危因素，提醒市民要小心。

最新影片：

綜合內地媒體報道，來自浙江金華的男孩天宇（化名）今年14歲，正在上初二，除了體育成績好之外，學習成績也名列前茅。他在2024年11月發現自己會不時感到胸悶，還會有幾聲乾咳，但一家人當時只認為他是感冒，因此並未在意。

肺癌年輕化｜肺結節逐漸演化長大

直到有一天，天宇突然發燒，學校建議家長帶他到醫院求醫，結果送院後，醫生發現天宇左肺下葉有一個直徑約8mm的磨玻璃結節。而其實早在2020年，天宇就曾查出這個肺部小結節，當時結節的直徑為5mm；由於不痛也不癢，醫生建議當時9歲的天宇觀察留意身體狀況，而家人也並未把孩子肺上這顆「小東西」的事放在心上，便逐漸淡忘了。

當地醫院專家認為，這次發燒可能是呼吸道感染，與肺部結節關係不大，但身為牙醫的天宇媽媽知道，「肺結節一直沒有消退，甚至還長大了」。於是天宇媽媽便帶着兒子到浙江大學附屬第一醫院求醫。 該院3名專家進行會診後，均認為天宇的肺結節緊靠胸膜，且局部似有胸膜牽拉，疑似患上早期肺癌，可考慮透過微創手術明確病理，只需要楔形切除很少的肺組織，即可達致治癒。

經過充分的術前準備，醫生團隊為天宇進行了單孔胸腔鏡下左肺下葉的楔形切除手術，而手術非常成功。根據術後病理檢查結果，切下的肺結節為微浸潤性腺癌。

據報，如今天宇已經平安出院，3月份便能重返校園。由於他體內的腫瘤屬早期，因此以手術切除後便可實現徹底根治，後續無須接受任何化療或放射治療，只需定期複查即可。

肺癌年輕化｜醫生估計「1興趣」或增加肺癌發生率

不過，為何年紀輕輕的天宇會患上肺癌？醫生與天宇的父母閒聊時就發現，其父親是個「老煙槍」，煙齡超過20年，而天宇年紀雖小，卻很喜歡做菜燒飯，累計接觸廚房油煙的時間也不算短，而這些正好全都是會增加肺癌發生率的因素。

該院醫生胡堅就指，青少年患肺癌多數與驅動基因突變有關，但就列出以下5個因素，表示它們的影響同樣不容小覷。

1. 吸煙與被動吸煙

胡堅教授指出，罹患肺癌風險最高的人士可分為3個「20」：煙齡20年以上、20歲以下開始吸煙，以及每天吸煙20支以上，其中佔2項便屬於高危。此外，「二手煙」及「三手煙」亦同樣有誘發肺癌的風險。

2. 廚房油煙

食用油在加熱過程中產生的油煙含有丙烯醛、苯並芘、丁二烯、苯酚等，這些化學物質都已被證實是促進基因突變的物質和致癌物。

3. 空氣污染

醫學界普遍認為這是肺癌的重要致病因子。

4. 基因遺傳

癌症有家族聚集性的特點，有肺癌或癌症家族史的病人，更應重視肺癌篩檢。

5. 肺部疾病

慢性阻塞性肺病、結核病、反覆的肺部感染等也會增加肺癌的發生率。

更多相關報道：肺癌｜煮餸3個壞習慣成隱形廚房殺手 夫妻雙雙同患肺癌【專家教4招降低傷害】

預防肺癌｜烹飪4招避免油煙傷害

市民平日煮食應如何遠離有毒物質？台灣臨床毒物科護理師譚敦慈就曾分享以下4招，減少烹飪過程中產生的油煙、保障健康。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

1. 絕不高溫爆香食物

油一旦開始冒煙，就會產生有毒物質，無論是吸入或食入都會對身體造成傷害。

2. 採用低溫烹調

譚敦慈表示，她平日煮食都會採用低溫烹調，例如燉煮等需要加水的方式，以此將溫度控制在100度內，避免產生高溫的問題。此外，她平日也不會煎或炸食物。

3. 每煮完一道菜將廚具清洗乾淨

有些人在煎魚後會直接用相同的廚具炒菜，但譚敦慈就指出這是錯誤的做法。她表示，煎魚時會產生有毒物質，若附著在菜上食用，會更加不健康；最好先將廚具清洗乾淨，之後再煮下一道菜。

她又舉例，易潔鑊使用後不能馬上用水沖洗，否則有可能破壞塗層，可先用廚房紙巾擦拭，然後再倒入少許油擦拭，以油抑油使其更乾淨。而清洗廚具時亦要切記將底部清洗乾淨，避免髒污沾附，再次產生油煙。

4. 使用抽油煙機

譚敦慈提醒市民，開火煮食前應先開啟抽油煙機，並在熄火後繼續抽5至10分鐘，否則環境中的PM2.5濃度仍會很高。

肺癌｜5大非吸煙高危因素致肺癌

台灣胸腔內科醫生周百謙在當地健康節目《小宇宙大爆發》中指出，臨床上觀察到越來越多肺癌患者一生無吸煙習慣，卻罹患肺癌，原因與日常習慣息息相關。他指出5大非吸煙高危因素致肺癌：

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

肺癌｜是癌症「頭號殺手」

根據癌症基金會資料所示，肺癌為香港十大癌症的「頭號殺手」，致命率遠超於第二名大腸癌，當中男性發病率比較高。香港肺癌患者大多數是吸煙人士，而其他常見風險因素如人口老化、空氣污染和胸腔放射治療等，亦會增加肺癌的風險因素。

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

相關文章：

肺癌｜怕煙鏟老公患肺癌求醫 人妻獲醫生1句提醒 照肺結果大反轉【附肺癌症狀＋成因】

肺癌｜婦人照X光驚見3cm肺癌腫瘤 醫生揭丈夫1惡習累全家

肺癌｜26歲抗癌網紅抗肺癌10年不幸離世 胞兄痛泣：還是沒能留住她

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5