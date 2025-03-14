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教評專欄｜何福堂小學辦反太空油毒品活動　警校合作助學生抵抗誘惑

升學教育

發布時間： 33 分鐘前

最後更新： 33 分鐘前

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熱門 夏春秋 DSE2025 金秀賢 結業潮 金賽綸 啟德體育園 超市大搜查 金像獎2025 名校專區 會員有獎

中華基督教會何福堂小學於舉辦「反太空油毒品」活動周，提高學生對毒品禍害的認識。

中華基督教會何福堂小學/反太空油毒品/無毒校園】為響應保安局禁毒處及教育局的呼籲，中華基督教會何福堂小學於2月24日至28日舉辦「反太空油毒品」活動周。一連五日不同的活動旨在提高學生對毒品禍害的認識，並培養他們堅決拒絕毒品的能力，為他們的成長營造一個健康的環境。

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何福堂小學︱多元化活動提高禁毒意識

在活動期間，學校精心安排多樣化的精彩活動，以生動有趣的方式讓學生深刻理解毒品的嚴重危害。其中包括禁毒電子互動遊戲，學生透過真實案例認識吸毒的可怕後果，深刻體會毒品對個人生活的影響。

此外，校園內設置多個攤位遊戲，每天播放不同反吸毒資訊短片，讓學生認識毒品禍害及選擇健康生活的信息，讓學生在互動過程中學習如何辨識毒品及遠離毒品的技巧，從而提升他們的警覺性和自我保護能力。這些活動不僅讓學生獲得知識，更加深了他們對禁毒重要性的理解，促進了健康的生活方式。

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何福堂小學︱講座培養正確價值觀

除了有趣的遊戲和影片播放，學校特別邀請屯門區警民關係組的馬督察及三位警長到校，為學生舉辦了一場深入的禁毒講座。他們通過生動的案例和詳盡的講解，向學生介紹毒品對身心健康的深遠影響，並教授學生如何面對誘惑及拒絕毒品的方法。警務人員還分享了執法過程中的真實經驗，讓學生更直觀地感受到毒品對個人及社會所帶來的嚴重後果。

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在講座過程中，學生們表現得積極投入，踴躍發問，展現出對禁毒議題的濃厚興趣。透過這場講座，學生們不僅增強了禁毒意識，更學會了如何作出正確的選擇，建立健康的生活態度。此活動不僅讓學生獲益良多，也進一步加強了警校合作，共同營造一個安全、無毒的學習環境。

中華基督教會何福堂小學於舉辦「反太空油毒品」活動周，提高學生對毒品禍害的認識。（學校提供）

毒品問題對社會的影響深遠，而預防毒品的最佳方法，就是從小培養正確的價值觀與生活習慣。此次「反太空油毒品」活動周成功讓學生提高了對毒品的認識，並學會如何抵抗誘惑，選擇健康的人生道路。

中華基督教會何福堂小學於舉辦「反太空油毒品」活動周，提高學生對毒品禍害的認識。

未來，學校將繼續與警方及相關機構保持緊密合作，透過不同的教育活動，進一步提升學生的禁毒意識。我們相信，透過學校、家庭及社會的共同努力，定能為學生打造一個安全、健康、遠離毒品的成長環境。讓我們攜手並肩，共同締造一個無毒校園，讓每位學生都能在快樂中成長。

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撰文 : 尹淑芬 中華基督教會何福堂小學 校長

欄名 : 教評經脈

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