肥胖危機丨國際醫學界重新定義肥胖症　呼籲大眾關注肥胖症上升趨勢

肥胖可誘發多種疾病，隨時威脅健康。國際權威醫學雜誌《刺針》委員會近月就肥胖症提出新指引，建議加入脂肪分佈、有否器官病變等多個因素作診斷指標，呼籲大眾關注肥胖帶來的影響。香港肥胖學會創會會長袁美欣醫生建議肥胖人士適時求醫，尋找適合自己的控制體重方法。

評估一個人是否肥胖，以前會採用BMI（體重指標）作為重要指標。國際權威醫學雜誌《刺針》委員會今年1月發表文章提出，將肥胖症分為「臨床前肥胖」（體內脂肪過多但未出現器官功能障礙）和「臨床肥胖症」（已出現器官功能障礙），並指出單靠BMI有否超標作肥胖診斷有不足處，提議要考慮個人的體脂比例和分佈、有否患上其他疾病或器官病變等多個因素，來判斷是否患有臨床肥胖症。此舉亦有助大眾正視肥胖帶來的影響及潛在危機。

肥胖症與200多種疾病有關

本身是內分泌及糖尿科專科醫生袁美欣引述有研究曾指出，肥胖症與至少與224種疾病相關，包括各種心血管疾病、多種癌症、脂肪肝、呼吸道疾病、糖尿病、睡眠窒息症及腎病等等，威脅患者的健康。衞生署最新人口健康調查的數據顯示，在2020至22年度，15至84歲人士中有22%人士超重，32.6%人士屬肥胖，反映超過逾半港人體重「不合格」，而中央肥胖普遍率更高達37.8%。上述比率均較對上幾年有所增加，顯示肥胖問題有上升走勢。

她強調，減重可為肥胖患者的健康帶來很多好處，減重比例越高，對健康的改善越大。惟透過非手術及藥物治療方式減重有一定限制，包括會出現「代謝適應」及體重反彈的情況，建議除了調節生活習慣，適時介入藥物及手術的方法亦非常重要。

促基層醫生積極診治肥胖患者

本月4日為「世界肥胖日」，香港肥胖學會組織了一連串活動，呼籲社會各界正視肥胖症，包括推動基層醫療醫生，積極診治肥胖症。該會調查發現，4成基層醫生仍以為BMI為肥胖症診斷唯一指標，促醫學界要有一套全面診斷標準，有助基層醫療能更精準評估求診者的肥胖狀況。

顏女士現年65歲，BMI達30，屬於肥胖人士，她過往曾重達約90公斤。大約於20年前開始，因為高血壓、高血糖等問題求醫，並受到關節痛、骨痛困擾，需接受藥物治療。她平日連行樓梯、做運動都感到吃力，坐地鐵時因座位太窄也不會坐下，導致產生長期腰背痛問題。她認為坊間治療肥胖症的資訊不多，加上比較關注治療的安全性，故現時只靠節制飲食來控制體重，但實行上感到困難。

治療肥胖症的方法包括口服藥物、注射藥物及減重手術，其中注射藥物有兩種，可針對荷爾蒙受體，從而減少食慾，增加脂肪消耗，但其中一款GIP/GLP-1雙受體促效劑，可同時透過針對體內兩種與體重相關的荷爾蒙進一步調節患有肥胖症的人士控制食慾及幫助他們減重。袁醫生提醒，現有治療方案各有成效、副作用及風險，患者應與主診醫生商討，選擇最合適自己的治療方案。

▲ 袁美欣醫生及患者顏女士 (左起)