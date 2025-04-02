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治療肥胖｜及早治療肥胖遠離慢性疾病威脅　手術結合藥物助攀越減重高峰

醫健人物

發布時間： 3 小時前

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對於許多飽受肥胖困擾的人來說，減肥之路往往充滿崎嶇。有醫生指出，肥胖不僅影響外表，更是一個嚴重的健康隱患，例如長期肥胖會增加患上高血壓、糖尿病、睡眠窒息症等慢性疾病的風險，嚴重時更可能引發中風或心臟病，呼籲BMI達27.5或以上的人士及早尋求專業治療，透過手術、藥物等方案，儘快達成健康體重，遠離疾病威脅。

40歲的阿珊(化名)身高159厘米，體重89.5公斤，BMI高達35.5。她不僅患有高血壓、經期失調，還有中度睡眠窒息症和脂肪肝，肝功能持續異常。阿珊嘗試了多次節食和運動，但體重總是在減輕後不久便反彈回去，情況令她倍感沮喪。在朋友的鼓勵下，阿珊決定接受縮胃手術。手術後2年至今，她的體重下降至54.3公斤，BMI也回落至21.4。

三高纏身 手術助重獲健康

隨著體重的改善，阿珊的各項健康指標也大幅好轉，高血壓、睡眠窒息症等問題不藥而癒。「看到身邊成功的例子，給了我很大信心。以前每次看醫生都被叫減肥，但單靠節食和運動始終難以成功。透過手術，再配合營養師的建議，我終於走出了肥胖的陰霾。」阿珊說。

胃酸倒流嚴重 減重改善至今無恙

50多歲的Anita (化名)亦是一位肥胖人士，BMI 32，曾經想透過做運動減重，但是體重過高令膝蓋會在跑步時出現疼痛，根本跑不了，並且有嚴重的胃食道倒流問題。「我的胃酸倒流非常嚴重，睡覺時更經常有我的胃酸倒流，不吃藥就難以入睡。本來想做胃底折疊手術控制胃酸，但醫生認為胃酸倒流與肥胖有關，建議我先減重。」

醫生解釋，由於Anita的BMI過高，若單靠胃底折疊手術控制胃酸的話，復發率很高，故建議她先接受胃繞道手術，從根本解決肥胖問題。手術後半年，Anita的BMI降至21，胃酸倒流問題亦不藥而癒，而且膝蓋疼痛的毛病也消失了，讓她重拾運動的樂趣，現在每天都能跑5至10公里。

肥胖非單一因素造成 及早治療降併發症

寶血醫院體重管理服務主管、外科專科徐俊苗醫生指出，很多人誤以為肥胖純粹是因為懶惰或意志力不足，但事實上，遺傳、生活環境、內分泌失調等因素都可能影響體重，而這些都非個人能夠完全控制。他表示，BMI超過27.5的人士應及早考慮藥物或減重手術，「傳統觀念認為手術是最後手段，但其實及早接受手術，可以避免肥胖對身體造成不可逆轉的損害。手術可從根本改變腸道激素，幫助患者重塑新陳代謝，遠比單靠節食和運動更有效。」

徐俊苗醫生補充指，現時減重手術多採用微創手術，只需數個小傷口，大部分患者手術後一兩天已能進食流質，五天內便可出院，恢復期也較以往大大縮短。不過，病人術後避免進食高脂肪食物，以免增加膽石風險，如有需要，日後可以微創手術切除膽囊。徐醫生亦提醒，不同人對手術治療的成效及副作用都有所不同，患者應與其主診醫生商討最合適方案。

事實上，肥胖已不再是單純的生活習慣問題，更是一個嚴重威脅健康的慢性疾病。無論是透過手術、藥物，還是改變生活習慣等方式，及早治療才是成功減重的不二法門。正如阿珊和Anita的例子，當她們敢於踏出第一步，在專業團隊的協助下，終於贏回了健康人生。

外科專科醫生 徐俊苗醫生

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撰文 : 外科專科醫生 徐俊苗醫生

欄名 : 健康專家專欄

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