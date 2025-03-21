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教評專欄｜裘錦秋中學（屯門）陸運會遇元宵風雨　師生AI出燈謎鬥力鬥智盡興而歸

升學教育

發布時間： 13 分鐘前

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裘錦秋中學（屯門）陸運會遇元宵風雨，師生AI出燈謎鬥力鬥智盡興而歸。

裘錦秋中學（屯門）/陸運會/元宵節/猜燈謎/隨機應變】一年一度的陸運會幸運地可以在農曆年後舉行，全校學生可以共同參與。應屆中六學生尤為投入和開懷，笑容滿面地參與比賽或在旁喝采。陸運會的第一天，天空湛藍如洗，陽光毫無保留地傾灑而下，一層金色的光輝使運動場上朝氣滿滿。

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裘錦秋中學（屯門）｜家長為健兒們加油打氣

晴明下如茵的草地，眼下的運動員精神抖擻，在賽道上全力奔跑、沙池上的跳躍，每一次投擲都展現出蓬勃的活力與盡力的拼搏精神。四社的加油聲、呐喊聲此起彼伏，交織成一曲激昂的樂章，賽場的氛圍熱熾。幾十位家長早早來到現場，忙碌而有序地協助維持秩序、準備比賽道具以及幫忙拍攝。

有的家長站在賽道旁，時刻關注著運動員的安全，眼神中滿是關切；有的則在後勤處，為運動員們遞上飲用水和毛巾，貼心周到；有些專注於捕捉運動員或學生的瞬間動作。在大家的共同努力下，首日賽事順利進行，各個項目圓滿完成，在喜悅的心情完結首天賽事。

裘錦秋中學（屯門）︱運用AI變猜燈謎鬥智

夜半恍惚間聽到雨聲。雨聲？白天的天氣如斯美好，突然下雨？揭開窗簾，確感受到雨粉，原來天空變臉如斯之快！早上，細密的雨絲紛紛揚揚飄落，給原本熾熱的賽場蒙上一層清冷的面紗。緊湊的賽事被迫中斷，雨滴打在跑道上，濺起的水花使賽事暫停。老師迅速作出應變，恰逢當日是元宵節，一場別開生面的猜燈謎活動就在運動場上進行。

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老師立即利用人工智能出題目，四社健兒由鬥力變為鬥智。四社代表站立於台階上，旁邊圍滿了社員，學生瞬間被這臨時節目所吸引，迅速於社長身邊圍攏作支援。他們的眼睛裏閃爍著興奮的光芒，取勝不僅在賽道上，任何跑道上都有取勝的心。由於是臨時加插的項目，只能邀請校友幫忙判斷哪一個代表最快舉手作答，這使氣氛更為緊張，不斷聽到大聲呼叫「師兄，選我作答，是我最快！」加上旁邊社員的歡呼聲，運動場成為了猜燈謎的場合。

聽著社員疾呼，看著他們雙手揮舞，似乎在與謎題進行一場激烈的交鋒。你一言我一語，謎題在團隊的協作下找到答案了。這雨中的一小時能如此歡樂渡過有賴老師的臨場應變，加此美好的佳節，使難得的陸運會不因天雨而掃興。元宵佳節確是熱鬧而美好的日子！

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撰文 : 校長陳月平博士 裘錦秋中學（屯門）

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