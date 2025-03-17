太空油｜議員倡設回收及舉報獎金機制　禁毒專員：暫不考慮

▲ 禁毒專員李基舜。（資料圖片）

政府上月刊憲，將「太空油」主要成分依托咪酯列為毒品。今日（17日）在立法會保安事務委員會會議，選委界周文港建議當局引入舉報獎金制度，指獎金對青少年具吸引力，告知學生舉報有獎，可能比廣告宣傳更有效。

▲ 警方會以依托咪酯快測包為懷疑吸食太空油人士進行檢查（資料圖片）

禁毒專員李基舜回應指，警方和海關一向歡迎市民舉報有關罪案，惟暫時不會加設舉報獎勵，因青少年都有反叛心理，對他們成長都有一定影響，政府要小心處理。

會計界黃俊碩則關心當局會否參照打擊禁售大麻二酚（CBD）時，設回收點讓市民交回太空油。李基舜指當局不會設立有關機制，因太空油與大麻二酚「完全係兩回事」，大麻二酚出現於護膚品、食物等日常物品之中，但太空油通常透過電子煙吸入，明顯是毒品，不會考慮有關建議。

▲ 警方多次破獲太空油製毒工場（資料圖片）

警方重點到青年聚集場所巡查

選委界吳傑莊關注吸食者的主要集中地區，以及政府有否分析原因。禁毒專員李基舜強調，太空油毒品「唔係一兩個地區嘅問題」，是全港性問題，惟北區、元朗及屯門3個較多年輕人居住的地方錄得較多吸食太空油毒品個案。警方繼續採取情報主導行動，配合依托咪酯快測包，到青少年聚集高風險地方重點巡查，亦會有網上巡邏。

對於有學校因為擔心被標籤，而不加入「健康校園計劃」，選委界陳沛良建議禁毒處與教育局商討，要求所有學校加入計劃。李基舜認為，學校參與相關計劃並不會被標籤化，會採納議員的建議，又提到有學校擔心工作量而不加入計劃，指可以從禁毒基金可撥款資助學校增聘人手，處理禁毒活動。

▲ 警方會以依托咪酯快測包為懷疑吸食太空油人士進行檢查（資料圖片）

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