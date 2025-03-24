藥物檢討｜公院配藥上限最多24周　長期病患憂不便批擾民

▲ 醫管局今（24日）起調整配藥安排，病人最多可獲發24周藥物，相當於半年份量；至於「有需要時服用」的藥物，如撲熱息痛等，則會按臨床需要發放。（曾耀輝攝）

醫管局今（24日）起調整配藥安排，門診及出院病人最多可獲發24周藥物，相當於半年份量；至於「有需要時服用」的藥物，如撲熱息痛等，則會按臨床需要發放，如發放多於28日，將只發放4分之一藥量。

在律敦治醫院藥劑部外，貼上配發藥物新安排。有職員向取長期藥物的市民講解新措施。患有痔瘡的區女士下午約2時到診，醫生原本向她派發28周藥物，但新政策下獲配發24周藥後，需待半年後再取餘下4周藥物。她擔心未來若進一步縮短期限會帶來不便，「好似我哋呢啲（長期病患），比多啲藥我哋，我又唔使成日返嚟拎藥，我頭先都同醫生講，如果唔出血都唔想咁密嚟複診。」

▲ 本報記者下午2時到達律敦治醫院藥劑部，藥劑部貼上新措施安排。（曾耀輝攝）

須長期服用血壓藥的胡女士則批評新政策擾民，「我住香港區算方便，但住得遠或精神狀況唔好嘅病人，半年返嚟一次好麻煩」。她稱理解有部分市民會收到醫院獲發藥物後會造成浪費，但胡女士認為「濫用只係其次，根本係成個政府都冇錢，咪捐窿捐罅嚟省錢」。

不願透露姓名的68歲退休男士則認為，新政策有助減少藥物浪費。他指出政策對自己影響不大，「半年內每日都有藥食，最多咪半年攞多次。」他又指出，過往醫院派發藥膏時過量，「有時係多到抌，太多啦，多到離曬譜」。

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醫管局表示，新安排有助善用藥物資源，減少不必要的藥物浪費。醫管局去年藥物開支達131億元，預計新政策可節省數以千萬元的藥費。當局亦指，配合社區藥房網絡，目標於明年底將取藥輪候時間進一步縮短至不多於8星期。