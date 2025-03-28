人工智能｜比爾蓋茨料AI將在10年內取代人類　3種職業或能倖存

▲ 比爾蓋茨料AI將在10年內取代人類，3種職業或能倖存。

【比爾蓋茨／Bill Gates／AI／人工智能】隨著AI（人工智能）技術越發廣泛使用，一些職業可能會被淘汰。微軟創辦人比爾蓋茨（Bill Gates）近日就揚言AI將在10年內取代部分工種，但有3種職業或能倖存。

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比爾蓋茨2月接受美國NBC電視台清談節目「今夜脫口秀」（The Tonight Show）主持吉米法倫（Jimmy Fallon）訪問，節目近日播出，當中就有提到他對AI未來發展的看法。

人工智能｜醫療建議或變得「免費而普遍」 專業人士恐失業

比爾蓋茨表示，目前醫療及教育等領域的專家仍屬「稀有」，因此仍需要「優秀的醫生」或「優秀的老師」等專業人士；但他預計，隨著AI發展蓬勃，展望未來10年，無論是優秀的醫療建議，或是優秀的輔導，都將變得「免費而普遍」。

而綜合《紐約郵報》、《經濟時報》等外媒報道，上月蓋茨在哈佛大學（Harvard University）接受訪問時，曾提及「免費智慧」（free intelligence）新時代。他指出，這個結果將促使幾乎所有與生活層面相關的AI技術快速進步，包括不斷改良的醫藥和診斷，以及廣泛而隨侍在側的AI教師和虛擬助理。

蓋茨說：

這個影響非常深遠，甚至有點可怕——因為它發生得很快，而且沒有上限。

不過比爾蓋茨與吉米法倫在節目中交談時就表示，某些類型的工作或許永遠不會被AI取代，例如運動員，因為「大家可能不想看機器打棒球」。

人工智能｜3種職業或能倖存

據報，比爾蓋茨曾警告AI將會淘汰許多工作，並使許多行業中的角色自動化。但在AI革命下，有3種職業可能倖存，至少目前如此。

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1. 程式設計師：AI的建築師

諷刺的是，建造AI系統的人正是最可能保住工作的人。儘管AI在生成程式碼上已獲得重大進展，但仍然缺乏創建複雜軟體所需的精確性及解決問題的能力。比爾蓋茲認為，人類程式設計師對除錯、完善和推進AI本身仍然至關重要。

簡而言之，AI仍需要人類來負責建構和管理，這令程式設計師成為稀有的工人，他們的技能只會變得更有價值。

2. 能源專家：動力的守護者

比爾蓋茨認為，能源領域對AI來說過於龐大且複雜，無法單獨管理。無論是處理石油、核能還是可再生能源，業界專家都需要駕馭監管環境，制定可持續得解決方案，並因應全球能源需求的不可預測性。

雖然AI可以協助分析和提高效率，但他認為人類的專業知識在決策和危機管理方面是不可取代的，因此能源專業人士仍然不可或缺。

3. 生物學家：生命的探索者

生物學家，尤其是在醫學研究和科學發現領域，需要依賴創造力、直覺和批判思維，而這些都是AI仍然難以複製的特質。雖然AI可以分析大量資料集並協助診斷疾病，但它缺乏提出突破性假設或在研究中實現直觀飛躍的能力。

比爾蓋茲預測，生物學家將繼續在推動醫學發展和理解生命的複雜性方面發揮至關重要的作用，AI將成為一種強大的工具，而非替代品。

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人工智能｜7大好工不被AI淘汰

美國財經新聞網站《Money Talks News》近期分析指出，未來有7大領域不僅工作需求穩定，薪資回報也相當可觀。報道指出，這些領域因具備高度專業性、情感連結或即時應變能力，故不易被人工智能（AI）取代，成為未來職場的熱門選擇：

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人工智能｜調查：千禧世代最易被AI取代

廣告公司Chadix在今年初最新發布的調查報告顯示，受訪的2,278位商界領袖、企業家以及專業人士中，有38%的商界領袖表示，千禧世代可能是受人工智能衝擊最大的世代，調查結果排名如下：

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人工智能｜最受AI影響的5大職位

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行政秘書（57.1%）：日常工作如資料輸入以及日程安排等極易被自動化趨勢而取代

客戶服務（46.1%）：AI聊天機器人以及虛擬助手正在迅速取代人工客服

行銷創意（35.1%）：內容生產以及廣告定位等工作愈來愈多地由AI工具處理

技術工程（29.4%）：基本的編程、測試以及IT支援工作正在被AI自動化簡化

管理（15.4%）：人工智能正在影響工作流程優化

其他（4.4%）：其他高風險職位包括後勤、人力資源以及法律合約審核

人工智能｜CEO教4招自我增值

Chadix的創辦人及首席AI策略師Danny Veiga指出，打工仔可以透過以下4個方法來提高自身的職業競爭力，以應對AI的衝擊：

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資料來源：YouTube@The Tonight Show Starring Jimmy Fallon、《紐約郵報》、《經濟時報》

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