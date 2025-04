奪命提示︱關曜儁演深山野人　梁凱晴首拍劇即與張振朗身貼身坦言緊張

▲ 梁凱晴咁cutie得唔得架!

【奪命提示/張振朗/梁凱晴/關曜儁】由文偉鴻Jazz監製TVB劇《奪命提示》,昨晚(3月31日)一集開出的「五大乾屍奇案」畫面震撼。

劇情講述姜姐(劉佩玥飾)、嘉莉(劉穎鏇飾)、商雙(郭柏妍飾)齊齊離奇發惡夢,幾經調查發現與人工智能Julie發放的奇怪聲音有關。眾人循著Julie發放的信息進行調查,期間一度遭到神秘野人襲擊,最終姜姐、嘉莉與商雙在破屋中意外發現五具乾屍。

這集值得留意的是,神出鬼沒、飛天遁地兼身手敏捷的神秘野人。由於昨晚野人整集行動迅速,加上化妝造型太像真,就算有數個特寫鏡頭,網民/觀眾仍是未能一下子認出真身,引發野人真身競猜熱議。

據知,飾演野人的演員,是身兼健身教練、以完美體態見稱的關曜儁(Leo)!Leo是次演野人絕對入型入格,除造型別具說服力,就連跑姿及移動姿態亦甚有野人Feel。



對此,「野人Leo」接受TVB.COM訪問時,十分感激幕後梳化團隊的精心打造,並透露每次單是造型,也要花上2至2個半小時,製作認真。

Leo說:「因為要化到好污糟,除咗要make sure身體外露嘅部分要油黑晒,為咗營造皮開肉綻嘅效果,幕後同事會黐啲白膠漿落我皮膚度,等佢乾咗再捽番個爛肉效果出嚟。最搞笑喺嗰時化個妝都好似大爺咁,同時有人整頭、整面同整指甲,就連腳甲佢哋都有整埋,因為腳趾有啲鏡頭都會影到。指甲位最難整,因為驚拍打戲時會係咁甩,所以要黐得好實。今次係我入行十年以嚟,造型上最花時間同心思嘅一次,好感恩有今次呢個造型。」



問到如何演野人肢體語言演得如此神似,Leo透露除了狂煲相關作品取經之外,還將近年新興的健身訓練體系animal flow的精髓融入今次演出:「我睇之前湯漢斯佢哋演野人時都係模仿緊動物,咁我就揀咗猩猩去模仿。因為我有學過animal flow,我就攞咗學過嘅猩猩模式擺咗喺角色度。」

雖然Leo在鏡頭前表現敏捷,但其實拍攝期間他肋骨受了傷,故此有不少郁動都會令他感到痛楚,但Leo仍咬緊牙完成拍攝,盡顯專業精神:「最緊要出嚟效果好,同埋唔可以影響拍攝進度。」

奪命提示︱網民指梁凱晴值得更多機會

另之前憑「俯身執筆」動作引發熱議的「林志美」梁凱晴(Carina),今集再獻新猷。為了幫張振朗激劉穎鏇,Carina與振朗先後上演了「甜蜜餵食」及「當街熊抱」熱情戲碼。

雖然Carina拍攝《奪命》時是演戲初哥一名,但不但面部表情豐富自然,而且更散發著一股別具野蠻感的女友力。網民對於梁凱晴顏值及表現亦讚不絕口:「值得更多機會」、「梁凱晴真係好gfable」、「真係好靚女」。

對於首度拍劇便要應付身貼身如此親密場面,Carina坦言初時有點緊張,全靠振朗帶她進入狀態:「一開頭唔多唔少都有啲緊張,不過拍落就唔驚,因為振朗令到個拍攝環境好輕鬆,令我可以好放鬆去演,好放心同唔尷尬,對我嚟講好重要。」



於《2021香港小姐競選》勇奪亞軍的梁凱晴(Carina),憑着清純氣質和斯文大方衣着打扮突圍,更被封為「翻版楊采妮」。

Carina在英國薩里大學(University of Surrey)修讀Bachelor of Science的International Hospitality Management,薩里大學的酒店管理學專業在QS2020世界大學學科排名中被評為世界第八;其後在香港城市大學修讀Master of Science in Marketing,專攻市場管理範疇相關的數據分析研究,被譽為美貌與智慧並重的「學霸港姐」。

原本Carina還獲大學教授建議繼續升讀博士課程,但由於她想趁年青嘗試其他方面發展,故才毅然選擇參選香港小姐。

