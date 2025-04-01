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奪命提示︱關曜儁演深山野人　梁凱晴首拍劇即與張振朗身貼身坦言緊張

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撰文： 文體藝online

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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熱門 緬甸地震 的士車隊 DSE2025 金秀賢 啟德體育園 超市大搜查 結業潮 金像獎2025 名校專區 會員有獎

梁凱晴咁cutie得唔得架！

【奪命提示／張振朗／梁凱晴／關曜儁】由文偉鴻Jazz監製TVB劇《奪命提示》，昨晚（3月31日）一集開出的「五大乾屍奇案」畫面震撼。

劇情講述姜姐（劉佩玥飾）、嘉莉（劉穎鏇飾）、商雙（郭柏妍飾）齊齊離奇發惡夢，幾經調查發現與人工智能Julie發放的奇怪聲音有關。眾人循著Julie發放的信息進行調查，期間一度遭到神秘野人襲擊，最終姜姐、嘉莉與商雙在破屋中意外發現五具乾屍。

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奪命提示︱關曜儁完美體態演野人

這集值得留意的是，神出鬼沒、飛天遁地兼身手敏捷的神秘野人。由於昨晚野人整集行動迅速，加上化妝造型太像真，就算有數個特寫鏡頭，網民／觀眾仍是未能一下子認出真身，引發野人真身競猜熱議。

據知，飾演野人的演員，是身兼健身教練、以完美體態見稱的關曜儁（Leo）！Leo是次演野人絕對入型入格，除造型別具說服力，就連跑姿及移動姿態亦甚有野人Feel。

對此，「野人Leo」接受TVB.COM訪問時，十分感激幕後梳化團隊的精心打造，並透露每次單是造型，也要花上2至2個半小時，製作認真。

Leo說：「因為要化到好污糟，除咗要make sure身體外露嘅部分要油黑晒，為咗營造皮開肉綻嘅效果，幕後同事會黐啲白膠漿落我皮膚度，等佢乾咗再捽番個爛肉效果出嚟。最搞笑喺嗰時化個妝都好似大爺咁，同時有人整頭、整面同整指甲，就連腳甲佢哋都有整埋，因為腳趾有啲鏡頭都會影到。指甲位最難整，因為驚拍打戲時會係咁甩，所以要黐得好實。今次係我入行十年以嚟，造型上最花時間同心思嘅一次，好感恩有今次呢個造型。」

問到如何演野人肢體語言演得如此神似，Leo透露除了狂煲相關作品取經之外，還將近年新興的健身訓練體系animal flow的精髓融入今次演出：「我睇之前湯漢斯佢哋演野人時都係模仿緊動物，咁我就揀咗猩猩去模仿。因為我有學過animal flow，我就攞咗學過嘅猩猩模式擺咗喺角色度。」

雖然Leo在鏡頭前表現敏捷，但其實拍攝期間他肋骨受了傷，故此有不少郁動都會令他感到痛楚，但Leo仍咬緊牙完成拍攝，盡顯專業精神：「最緊要出嚟效果好，同埋唔可以影響拍攝進度。」

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奪命提示︱網民指梁凱晴值得更多機會

另之前憑「俯身執筆」動作引發熱議的「林志美」梁凱晴（Carina），今集再獻新猷。為了幫張振朗激劉穎鏇，Carina與振朗先後上演了「甜蜜餵食」及「當街熊抱」熱情戲碼。

雖然Carina拍攝《奪命》時是演戲初哥一名，但不但面部表情豐富自然，而且更散發著一股別具野蠻感的女友力。網民對於梁凱晴顏值及表現亦讚不絕口：「值得更多機會」、「梁凱晴真係好gfable」、「真係好靚女」。

對於首度拍劇便要應付身貼身如此親密場面，Carina坦言初時有點緊張，全靠振朗帶她進入狀態：「一開頭唔多唔少都有啲緊張，不過拍落就唔驚，因為振朗令到個拍攝環境好輕鬆，令我可以好放鬆去演，好放心同唔尷尬，對我嚟講好重要。」

於《2021香港小姐競選》勇奪亞軍的梁凱晴（Carina），憑着清純氣質和斯文大方衣着打扮突圍，更被封為「翻版楊采妮」。

Carina在英國薩里大學（University of Surrey）修讀Bachelor of Science的International Hospitality Management，薩里大學的酒店管理學專業在QS2020世界大學學科排名中被評為世界第八；其後在香港城市大學修讀Master of Science in Marketing，專攻市場管理範疇相關的數據分析研究，被譽為美貌與智慧並重的「學霸港姐」。

原本Carina還獲大學教授建議繼續升讀博士課程，但由於她想趁年青嘗試其他方面發展，故才毅然選擇參選香港小姐。

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