澳門旅遊｜法國廚神杜卡斯現身新濠天地　Ducasse晚宴26萬名酒

▲ 廚神Alain Ducasse與澳門杜卡斯餐廳的團隊為賓客炮製了一期一會的晚宴。

如果你喜歡食,沒可能未聽過Alain Ducasse的大名,這位法國米芝蓮三星名廚於全球掌舵近30間餐廳、遍布9個國家,在剛過去的三月中,難得他越洋參加澳門杜卡斯餐廳的晚宴,這麼難得的與(廚)神約會,當我收到公司的「柯打」時,口裡的飯差點要𦧲出來,為保持少許矜持與顏面,於是跟採主淡淡然的說了一句:「都可以呀」。

邀請上寫著衣著要求是Evening Elegance,小記衣櫃裡沒有晚禮服,挑了一條較得體的連身裙就出發。下午入住Morpheus酒店,這間酒店靚到嘩嘩聲不用多說,管家服務、氣泡茶、成籃水果、成枱甜品、送埋紮花俾我都嚇我唔到嘅,但當我走入睡房,竟發現兩個枕頭套以及毛巾都繡上了我的名字,之後更放進禮盒給我帶回家,太有誠意了吧,大癲!

晚上六點,Alain Ducasse晚宴的雞尾酒會開始,高官名人出席是當然的,大家爭相與「神」合照,我也不例外,一生人可能就只有這次機會啊!攝石人上身,好不容易擠進去,向Mr Ducasse自我介紹後,他親切地搭著我合照,毫無架子。

回到座位看一下餐牌,發現每一份都是度身訂造的,裡面印有自己的名字,封面還有Mr Ducasse的親筆簽名,”Oh! This is signed, not printed!” 我向公關驚呼,一定要將它好好收藏!

晚宴正式開始,五道菜品皆選自杜卡斯曾創作過的著名菜式,以及一些經典法式食譜,單尾還有杜卡斯巴黎自家工廠製作的朱古力。在吃飯的當兒,大會安排了現場的豎琴與小提琴二重奏,悠揚樂韻配合星級晚宴,當然無得彈,之後還有唱作歌手林奕匡的色士風表演及演唱,他唱Live一流,十分專業。

▲ 這枝Romanée-Conti 1999盛惠26.8萬元

晚餐之後,還有一個驚喜的杜卡斯餐廳Tour,先走進他們的酒窖,見識到最古老的酒Madeira Silvano de Freitas Branco 1790,距今已235年!但最舊又不代表最貴,酒窖裡最價值不菲的酒是Romanée-Conti 1999,盛惠26.8萬元,以小記的收入,這枝酒能看看就好。之後再走進廚房,我向他們的餐廳團隊說了句恭喜,因為晚宴舉辦得很成功,之後更來了個大合照。

▲ 好不容易擠到Mr Ducasse身邊,攝石人得嘗所願。

對於我來說,吃這頓飯最重要的目的不是吃餐,而是見識,我覺得做到了,這晚確是大開眼界!