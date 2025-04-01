澳門旅遊｜法國廚神杜卡斯現身新濠天地　Ducasse晚宴26萬名酒

▲ 廚神Alain Ducasse與澳門杜卡斯餐廳的團隊為賓客炮製了一期一會的晚宴。

如果你喜歡食，沒可能未聽過Alain Ducasse的大名，這位法國米芝蓮三星名廚於全球掌舵近30間餐廳、遍布9個國家，在剛過去的三月中，難得他越洋參加澳門杜卡斯餐廳的晚宴，這麼難得的與（廚）神約會，當我收到公司的「柯打」時，口裡的飯差點要𦧲出來，為保持少許矜持與顏面，於是跟採主淡淡然的說了一句：「都可以呀」。

邀請上寫著衣著要求是Evening Elegance，小記衣櫃裡沒有晚禮服，挑了一條較得體的連身裙就出發。下午入住Morpheus酒店，這間酒店靚到嘩嘩聲不用多說，管家服務、氣泡茶、成籃水果、成枱甜品、送埋紮花俾我都嚇我唔到嘅，但當我走入睡房，竟發現兩個枕頭套以及毛巾都繡上了我的名字，之後更放進禮盒給我帶回家，太有誠意了吧，大癲！

晚上六點，Alain Ducasse晚宴的雞尾酒會開始，高官名人出席是當然的，大家爭相與「神」合照，我也不例外，一生人可能就只有這次機會啊！攝石人上身，好不容易擠進去，向Mr Ducasse自我介紹後，他親切地搭著我合照，毫無架子。

回到座位看一下餐牌，發現每一份都是度身訂造的，裡面印有自己的名字，封面還有Mr Ducasse的親筆簽名，”Oh! This is signed, not printed!” 我向公關驚呼，一定要將它好好收藏！

晚宴正式開始，五道菜品皆選自杜卡斯曾創作過的著名菜式，以及一些經典法式食譜，單尾還有杜卡斯巴黎自家工廠製作的朱古力。在吃飯的當兒，大會安排了現場的豎琴與小提琴二重奏，悠揚樂韻配合星級晚宴，當然無得彈，之後還有唱作歌手林奕匡的色士風表演及演唱，他唱Live一流，十分專業。

▲ 這枝Romanée-Conti 1999盛惠26.8萬元

晚餐之後，還有一個驚喜的杜卡斯餐廳Tour，先走進他們的酒窖，見識到最古老的酒Madeira Silvano de Freitas Branco 1790，距今已235年！但最舊又不代表最貴，酒窖裡最價值不菲的酒是Romanée-Conti 1999，盛惠26.8萬元，以小記的收入，這枝酒能看看就好。之後再走進廚房，我向他們的餐廳團隊說了句恭喜，因為晚宴舉辦得很成功，之後更來了個大合照。

▲ 好不容易擠到Mr Ducasse身邊，攝石人得嘗所願。

對於我來說，吃這頓飯最重要的目的不是吃餐，而是見識，我覺得做到了，這晚確是大開眼界！