DSE2025｜中文寫作卷必答寵物領養演講辭 另考以「藏在泥土中的寶物」及「為不完美添色彩」為題作文
發布時間： 2 小時前
最後更新： 8 分鐘前
【中學文憑試 / DSE2025 / 中文科】中學文憑試（DSE）首個核心科中文科今（4月2日）開考，繼今早率先開考的閱讀卷，其後舉行的卷二寫作卷，必答部分涉及撰寫關於寵物領養的演講辭。
DSE2025｜中文科閱讀卷援引內地作家新作 台灣作家散文抒發人生感悟
文憑試中文科自去年改制後只剩兩份考卷，其中寫作卷改為分別設實用文及命題寫作，分別佔該卷3成及7成分數。
其中甲部實用文提供兩份資料，分別是節錄一份南區義工服務團「『寵』愛有家」計劃海報，以及香城中學寵物討論區內，一段維繞購買和領養寵物的討論。
試題要求考生以香城中學義工服務團學生代表常天倫名義，撰寫學校早會演講辭一篇，說明參加南區義工服務團的「『寵』愛有家」計劃意義，並呼籲同學支持計劃。
乙部命題寫作設3題供考生選答其中一題，題目如下：
2. 試以「藏在泥土中的寶物」為題，寫作文章一篇。
3. 在白布鞋的污跡上繪畫花朵，活化破舊建築物為時尚藝術館：在緊澱的旅程遇上桑雨可享受片刻悠閒。世事無完美，能為事物或心境增加新的色彩，則事事皆美。
試以「為不完美添色彩」為題，寫作文章一篇。
4. 有容：「行事要量力而為，勉強沒有好結果。」修端：「要踏出舒適圈，才可以突破能力的界限。」
試寫作文章一篇，談談你對以上兩個觀點的看法。
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