奪命提示︱劉佩玥有型有款獲封武打女神　郭柏妍首度開槍嚇窒表情勁Cute

▲ 尋晚劇情勁緊張。

【奪命提示 / 陳山聰 / 張振朗 / 劉佩玥 / 劉穎鏇 / 丁子朗 / 郭柏妍】由文偉鴻Jazz監製TVB劇《奪命提示》，在昨晚（4月2日）劇情講到柏飛（陳山聰飾）姜姐（劉佩玥飾）、俊朗（張振朗飾）嘉莉（劉穎鏇飾）雖成功混入靈修營。

但由於遭孟鏡波（林景程飾）等人事先將電話沒收，並Make Sure所有入營「復生」人士與外界失聯，四人最終各陷困境。

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奪命提示︱子超商雙遭毒手

在「營主」卞經海（許俊豪飾）洗腦下，柏飛姜姐被逼參與殺戮遊戲，俊朗嘉莉則被設計成為殺戮遊戲中的獵物；由於入營人士全被下了藥，故眾人大開殺戒時理智盡失，手法殘忍；俊朗及嘉莉在柏飛姜姐幫助下「假死」避過一劫。

而因與營內隊員失聯擔心不已的子超（丁子朗飾）及商雙（郭柏妍飾），經人工智能Julie引導下親眼目擊病患家屬羅繼宗（霍健邦飾）殺死孟鏡波，二人還即場遭到挾持。

根據昨晚播出的第14集預告，子超商雙齊齊遭到毒手被施虐吊起，柏飛姜姐則因積分最高成了爭奪「復生」機會營友的眾矢之的，柏飛更因而受重傷。

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奪命提示︱劉佩玥一個動作連拍兩個鐘

今日，官方再緊接發布今晚（3日）一集預告劇照，除了硬橋硬馬及荷槍實彈的打鬥場面，場景主要集中在叢林及密室，而三位「奪命女神」的開槍Look及白色背心格鬥Look亦各有亮點。

無綫官方網站昨晚曝光了劉佩玥（Moon）動作背後論盡真面目。這個前翻滾再緊接拋武器的動作，阿Moon前後拍攝了不少次數，不是翻滾未完成，就是拋武器時搞錯方向；雖然拍了又拍，但難得阿Moon無懼再接再厲、全程笑容滿面，加上飄飄秀髮及省鏡外表，獲網民封為「武打女神」。

其實阿Moon之前到台灣為《奪命提示》宣傳時，曾提及劇中高難度武打動作都是她親自上陣，並謂為求完成，同一個動作可以連拍2小時，並搞笑崩潰直呼：「打戲真難！」

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奪命提示︱郭柏妍「顏值按摩」引熱議

今晚一集，郭柏妍（Rosita）正式首度開槍，與阿Moon拍住上。

為了配合劇情，無綫官方網站昨日率先發布了Rosita第一次練習開槍片段。鏡頭所見，Rosita還未將槍拿到手，已全程「眼光光、心慌慌」如臨大敵，表情仲要Hang晒機； 而正式試開完第一槍後，Rosita嚇到眼耳口鼻乸埋晒、兼掩耳大叫擰轉身喊咁口，獲武指連環吩咐「Relax」，十分搞笑。相反同場試槍的丁丁則表現淡定笑晒口，成強烈對比。

本周感情線逐漸萌芽的丁丁及Rosita，昨晚一幕Rosita為丁丁按摩的場口引發網民熱議，大家對於Rosita這位「顏值按摩師」讚不絕口。

本周是Rosita 360度展現超班女友力的時間，之前與丁丁鬥氣後，跳脫轉身晒甜笑一幕，同樣獲得網民正評，稱Rosita仙氣＋女友力 Level強。

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