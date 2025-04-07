DSE2025｜考生搭的士應考司機狂飆車險撞校巴　發惡要求八達通付款「湊整數」多收車資

▲ 考生搭的士應考司機趕order狂飆車險撞校巴，發惡要求八達通付款「湊整數」多收車資。

【考生 / DSE / 的士司機】香港中學文憑試（DSE）筆試於4月1日開考，為更準時、舒適地到達試場，部分學生會選擇乘搭的士。

然而，日前有考生在Threads發帖，分享2日上午搭的士前往試場有驚無險的經歷；司機一路飆車險撞上校巴，後又因支付車資向他發惡，學生直指的士司機危險駕駛及濫收車資之嫌。

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DSE2025｜的士司機飆車險撞校巴

樓主是1名DSE考生，4月2日上午7時18分，他乘搭的士前往大埔某中學應考，的士行駛至廣福邨時司機透過電話接到了另1單客人，便開始飆車；「在行駛到廣福邨迴旋處連結吐露港及沙田方向的位置，差點與一輛載滿學生的校巴撞上」。

▲ DSE考生搭的士前往試場，過程有驚無險。（資料圖片）

DSE2025｜要求八達通付款 湊整數多收車資

到達試場後，因樓主但是僅有500元現金，遂以此支付38.8元車資，惟的士司機收取後「多次使用不文明用語」詢問樓主是否有八達通，要求他用八達通付款，而實際司機收取了40元車費，較實際多收取1.2元。

正當樓主準備下車之際，司機沒有主動將先前收取的500元現金歸還，「在我的詢問下他才把$500還給我」；因此，樓主認為該名的士司機危險駕駛及濫收車資，並在考試結束後報警處理。

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DSE2025｜網民：最憎啲大人嚇學生！

此事引起網民熱議，紛紛批評的士司機的離譜行為，並安慰樓主放寬心應考，「大家小心依位司機，好彩人無事！支持你18123佢」、「希望呢件事唔好影響到你心情，DSE加油呀」、「其實香港的士佬真係有問題，我之前急往返學搭的士，之後個司機坐得超好 一隻腳棟高比我睇」、「最憎啲大人嚇學生」、「你專心考好個DSE算啦」。

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