醫健通︱新增公私營機構存入放射報告功能　用戶可透過程式查閲

▲ 醫健通.。（資料圖片）

醫衞局今日（3日）公布，醫健通用戶現可透過醫健通流動應用程式查閱由醫院管理局、衞生署和及私營醫護機構存入其個人醫健通戶口的放射報告，方便市民掌握及管理自己的健康。

用戶一般可在放射報告發出14日後於流動應用程式的「檢查紀錄」功能查閱，流動應用程式的資訊中心亦會發出相關提示。醫衞局建議市民選擇私營醫護機構進行放射檢查時，可先查詢該醫護機構能否將檢查紀錄存入其個人醫健通戶口，以便建立整全的電子健康紀錄。

現時，所有公營醫護提供者，以及超過115間私營醫護機構，包括私家醫院、醫療團體和放射檢查中心等合共逾550個服務地點，已做好技術準備。市民若已給予相關私營醫護機構「互通同意」，放射報告便可存入其醫健通戶口，供市民和其他獲授權的醫護專業人員查閲。

截至今年二月底，合共40間私營醫護機構涉及接近100個服務地點在獲得授權後，已將放射報告存入逾310萬名市民的醫健通戶口。



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