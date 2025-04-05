控煙︱清明節假長周末打擊吸食水煙　控煙酒辦銅鑼灣酒吧票控3人

▲ 控煙酒辦打擊酒吧吸食水煙，票控3人。（衛生署圖片）

控煙酒辦於清明節假期長周末繼續嚴厲打擊禁煙區非法吸食水煙違法活動，昨晚（4月4日）派員到銅鑼灣進行代號「菸滅」的行動，共發出3張定額罰款通知書。

行動中，控煙酒辦人員，包括便裝人員，到銅鑼灣1間酒吧巡查和執法，向非法吸食水煙的人士發出共3張定額罰款通知書。調查仍在進行，控煙酒辦會考慮向涉嫌協助及教唆吸煙罪行的酒吧經營者提出檢控，亦會將個案轉介酒牌局，以作適當跟進。

▲ 控煙酒辦打擊酒吧吸食水煙，票控3人。（政府新聞處圖片）

2024年，控煙酒辦共採取162次針對在禁煙區非法吸食水煙的行動、向違例吸煙者發出162張定額罰款通知書，及向違反其他相關罪行的店員及酒吧／食肆負責人發出89張傳票。

控煙酒辦主任封螢醫生提醒市民，水煙是吸煙產品，它所用的助燃物，如煤炭，在燃燒時會產生一氧化碳。曝露於低濃度一氧化碳的人士可能出現頭暈、頭痛、疲倦和噁心等症狀；而曝露於高濃度一氧化碳的人士則可能出現視覺受損、協調紊亂、失去知覺和腦部受損等症狀，甚至死亡。市民如懷疑出現一氧化碳中毒症狀，應立即求醫。

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