販毒｜海關在機場偵破2宗毒品案件　市值1190萬拘2人

▲ 香港海關昨日（4月12日）在機場破獲2宗涉及旅客販運毒品的案件，估計市值共約1190萬元。（海關提供）

香港海關昨日（4月12日）在機場偵破2宗毒品案件，並檢獲共約12公斤懷疑氯胺酮及約7公斤懷疑可卡因，估計市值約1,190萬元，分別拘捕1名女子。

首宗案件中，一名19歲本地女子從法國巴黎飛抵本港，海關人員清關時，在其寄艙行李內發現約12公斤懷疑氯胺酮，遂把她拘捕。她已被控以一項販運危險藥物罪，明日（4月14日）在西九龍裁判法院提堂。

▲ 香港海關昨日（4月12日）在機場破獲2宗涉及旅客販運毒品的案件，估計市值共約1190萬元，圖示檢獲的懷疑氯胺酮。（海關提供）

第2宗案件中，海關人員透過風險評估截查一名57歲，準備從本港飛往布魯塞爾的女旅客，並在其寄艙物品內發現約7公斤懷疑可卡因，隨即把她拘捕，案件仍在調查中。根據《危險藥物條例》，販運危險藥物屬嚴重罪行，一經定罪，最高可被判罰款500萬元及終身監禁。

▲ 香港海關昨日（4月12日）在機場破獲2宗涉及旅客販運毒品的案件，估計市值共約1190萬元，圖示檢獲的懷疑可卡因。（海關提供）

海關會繼續根據情報分析，加強打擊販運毒品活動，同時呼籲市民提高警覺，切勿貪圖金錢利益而參與販毒活動，不要接受任何人士聘請或委託運送受管制物品進出香港，亦切勿於未確定物品屬性的情況下，貿然協助他人運送。

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