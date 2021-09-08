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【減肥瘦身】練出完美線條必食　營養師推介10種高蛋白質食物

健康 16:22 2021/09/08

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營養師吳耀芬推介10種高蛋白質食物。

蛋白質是人不可缺少的營養，對身體組織如肌肉的生長和復元尤其重要。如果想練出一身健美線條，除了運動，吸收足夠蛋白質都不可少。但甚麼食物才有豐富蛋白質？

TOPick訪問了認可營養師吳耀芬（Kathy），為大家介紹高蛋白質的常見食物：

以上列表以一食用份量計算。

1. 10種常見高蛋白質食物

以每100克/100毫升食物的含量作比較：

不過，肉類會因應不同品種和部位而所含的蛋白質有異，上述數據只供參考。

2. 對素食者來說，甚麼食物的蛋白質較高？比起肉類、海鮮營養又如何？

以每100克/100毫升食物的含量作比較：

動物性蛋白質包含所有必需氨基酸，但植物性蛋白質缺少某些必需氨基酸，所以素食者應盡量進食不同種類的食物，確保攝取足夠必須氨基酸。不過植物性蛋白也有較優勝之處，因它不含膽固醇、飽和脂肪含量低，並含較高膳食纖維。

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3. 蛋白質攝取上限是多少？

成年人每天應攝取每公斤體重約0.8克的蛋白質。以一個體重50公斤的成年人為例，應攝取大約40克的蛋白質，即約5至6兩肉類。

4. 蛋白質只可從食物中攝取？對身體有何好處？

蛋白質分為動物性和植物性兩種，因身體無法自行製造蛋白質，所以必須透過食物攝取。

動物性蛋白質來源：肉類、海鮮類、家禽類、魚類、雞蛋及奶類製品等。

植物性蛋白質來源：豆類、大豆製品、深綠色蔬菜、穀類、堅果類等。

攝取足夠蛋白質對身體建構、修補細胞、幫助細胞間訊息傳遞和代謝起重要作用，也能幫助維持兒童和青少年發育。

吳耀芬(Kathy) 

認可營養師(香港營養師學會) 、「家營營養中心」創辦人，常出席電視報章營養專訪，及撰寫專欄文章。Kathy是中大食物及營養科學學士、港大心理輔導學碩士、認可身心語言程式學（NLP）導師和催眠治療師。她以「身營心營」為信念，幫助城市人快樂修身。

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