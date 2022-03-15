【涼茶宜忌 】涼茶並非人人適合飲 中醫：小朋友飲夏枯草愈飲愈傷身
香港人飲涼茶普遍，捱夜、口渴甚至吃火鍋食燒烤，也會飲涼茶。夏枯草、羅漢果、火麻仁經常能喝到，但原來在中醫角度，涼茶並非人人適合，要配合體質才能清熱下火，否則身體會愈飲愈糟。
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澄明堂註冊中醫師石敏棋則提醒，涼茶性質較寒涼，飲用前最好向醫師諮詢。
簡單來說，體質虛寒、脾腎虛寒或陽虛的人，便不適合飲涼茶。
石醫師直言，飲涼茶須考慮本身體質，而人的體質又會隨年紀、身體狀態、飲食、生活習慣等改變而有不同。
羅漢果 入肺經
石敏棋解釋，長者及小孩不可胡亂飲用涼茶，因小孩的腸胃未完全發展成熟，或許會較敏感。以常飲用的夏枯草、羅漢果及火麻仁為例，三者中以夏枯草性質最寒涼。
一般人出現喉痛、口乾、暗瘡、喉嚨腫痛情況，或捱夜後，也會飲羅漢果。雖然羅漢果性質沒有夏枯草那麼寒涼，但它和火麻仁也較滋潤， 能通便，如腸胃濕的人，多飲容易出現肚瀉。另外，胃脹者多飲了會出現腹瀉及肚脹。
石敏棋補充，長者飲用羅漢果，需查看是否有大腸燥熱徵狀，即便秘，或是大便較乾硬，如果屬腸燥的話，便可飲用。
另外，大腸燥熱者，通常也會肺燥，而羅漢果可以入肺經，即能潤肺。而肺亦跟咽喉、鼻等有關，所以喝了羅漢果，能潤喉、有助開聲。不過，痰多者則不宜飲用。
夏枯草 寒涼之物
至於夏枯草，適合肝火上升或肝陽上亢的人；不過建議女生少飲為妙。
如果女生想清熱，可考慮把菊花跟玫瑰花來焗茶代替，因玫瑰花可以調經、養血，單飲或略嫌有點熱氣，所以把菊花與玫瑰花混合一起，能清熱、清肝火，又能養血。
湯水代替
不少人以為夏天飲涼茶能清熱，石敏棋並不認同，她反而建議烹調適合大人小孩飲用的湯水。
夏天濕氣重，應祛濕，尤其是近來天氣時晴時雨，令濕氣加重。我們應清熱加祛濕，例如薏米健脾祛濕湯便能有良好祛濕效果。
薏米健脾袪濕湯（3至4人分量）
材料：
|生薏米
|40克
|陳皮
|10克
|茯苓
|20克
|白扁豆
|20克
|生甘草
|10克
|瘦肉
|300克
|生薑
|3片
做法：各種配料洗淨，瘦肉洗淨，切成小塊。所有材料一起放進煲內，加8碗水，水滾轉慢火煲1至2小時，加鹽調味即可。
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責任編輯：羅嘉欣