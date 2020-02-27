【買餸自己煮】嘉美雞龍崗雞肉質不同　跟大廚教路買雞煮出美味住家飯【附食譜】

▲ 不用品種的雞，肉質不同。

新冠肺炎（武漢肺炎 COVID-19）疫情持續，不少市民都減少外出吃飯，留在家中自己煮。以最常見的雞為例，雞有很多不同品種，如龍崗雞、清遠雞、三黃雞及嘉美雞，不同種類的雞肉質不同，究竟白切雞用邊款雞烹飪最有雞味？

白切雞：龍崗雞或清遠雞

著名美食作家方曉嵐表示，要做白切雞，宜選用龍崗雞或清遠雞，但龍崗雞較大隻及肉多，做白切雞起碼有5-6個人分量，要肉嫩滑不應選老雞。

白切雞食譜：龍崗雞及清遠雞做白切雞 大廚教路煮出嫩滑秘訣

豆豉雞：龍崗雞或清遠雞

至於豆豉雞，方曉嵐建議，可以選擇龍崗雞或清遠雞，龍崗雞肉質較厚，比較適合做豆豉雞。

豆豉雞雞食譜：龍崗雞及清遠雞煮豆豉雞 大廚教路炒出惹味豆豉雞

蒸滑雞: 推介嘉美雞

想食蒸滑雞，六國酒店粵軒廚師馬榮德推介選用價錢較貴的嘉美雞。他指，因為清遠雞太瘦，沒有油份，而三黃雞則較肥，不宜清蒸。



蒸滑雞食譜： 嘉美雞最適宜蒸滑雞 大廚教路12分鐘蒸出嫩滑雞肉

豉油雞：龍崗雞

豉油雞深受大人細路歡迎，吳師府私房菜吳永皓師傅推介用龍崗雞，因皮下脂肪較豐富，製成品最軟滑。

豉油雞食譜：龍崗雞皮下脂肪滑 大廚分享豉油雞私房菜秘訣



鹽焗雞：三黃雞

鹽焗雞惹味，富嘉閣行政總廚李文基建議選用三黃雞，三黃雞較多油份，適宜煎焗。

鹽焗雞食譜：三黃雞油份多 大廚教路電焗爐製作鹽焗雞

責任編輯：黃依情