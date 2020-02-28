【抗疫智慧】不當存放食物可致嘔吐腹瀉　中大護理學院拆解4大特錯儲存食物方法

▲ 中大護理學院也提醒市民，要注意長者家中儲存食物的衞生問題。

新冠肺炎（武漢肺炎 COVID-19）疫情持續下，不少人都減少外出聚餐，也在家工作，很多家庭或者OL上班族都寧願儲存數天的飯餸，雪櫃食物充足但儲存的方法是否正確？有何食物比較容易滋生細菌？中大醫學院那打素護理學院副教授陳裕麗及博士後研究員梁慧儀拆解，抗疫時在家中儲存食物的衞生風險。

中大醫學院那打素護理學院副教授陳裕麗指出，不同食物保質期有長短，食物中儲存過久會滋生的細菌、酵母和霉菌都可能會令食物腐壞, 甚至會引致食物中毒。

食物存放的溫度和時間，以及食物的原材料等都是重要的因素。例如在室溫下擱置時間過長的各種食物，特別是米飯和剩菜，湯等會繁殖大量蠟樣芽孢桿菌大量並產生引致嘔吐的毒素，她解釋這些毒素非常耐熱：

可能抵受攝氏126度長達90分鐘，即使徹底翻熱食物，也不能將之消除。蠟樣芽孢桿菌導致兩類中毒！

其中蠟樣芽孢桿可以令患者在進食後數小時內出現嘔吐等徵狀，另一種情況是患者會在進食有問題食物後的10至12小時內出現腹痛、水狀腹瀉等，這類中毒一般與肉類、奶類、蔬菜和魚類等多種食物有關。

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中大醫學院那打素護理學院博士後研究員梁慧儀表示，很多市民儲存食物時都出常見謬誤，例如經常在飯後沒時即時將需要留起的餸菜放入雪櫃，而急凍食物的解凍過程過長，也增加細菌滋生的風險，她提醒市民常見4大錯：

處理食物常見4大錯

1. 餸菜放涼後放入雪櫃

在食物放在室溫的時間過長，例如長於1至2小時就有機會滋生細菌，如果真是需要留起餸菜，應該盡快放入雪櫃。

2. 蛋、菇類、海鮮、菜當隔夜餸

不建議作為隔夜餸菜，因為此類食物容易滋生細菌

3. 利用電飯煲保暖翻熱

從雪櫃中取出的熟食要徹底翻熱才可進食，避免只利用電飯煲的保暖功能翻熱，未必足夠80度的熱力。

4. 解凍時間過長

急凍的食物應該在之前一晚放於攝氏4度的雪櫃格解凍，不建議從冰格取出後置於室溫解凍或者放在水中解凍，會令解凍過程中增加細菌感染風險。

陳裕麗又解釋，諾如病毒或者諾沃克類病毒是本港食物中毒個案中最常見的可引致腸胃炎的病毒媒介，徵狀包括噁心、嘔吐、腹瀉、腹痛、輕微發燒及不適。

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記者：伍瑋瑋