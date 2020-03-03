【行山露營】YouTuber東龍島露營席地生火　被轟破壞環境或引致山火【附專家教學】

新冠肺炎（武漢肺炎）疫情持續肆虐，不少市民為呼吸新鮮空氣，近日紛紛前往郊外或登高行山，甚至露營兩日一夜。有露營新手不太熟悉在野外生火的技巧，直接在草地上生火，不但破壞環境，其實亦十分危險！TOPick教大家露營時生火的要點。

YouTuber露營席地生火被轟

有連登網民發帖，指YouTuber「光頭幫TomFatKi」一行人到東龍島露營兩日一夜時，直接在草地上生營火，甚至加上石頭等在上面煮食。該名網民直斥：「香港d山就係比呢班人燒到禿晒。」

▲ 有香港YouTuber席地生火被網民炮轟。（圖片來源：影片截圖）

有網民在影片下留言，提醒露營人士燒柴火時使用焚火台，並加上防火墊。否則草根及種子會被燒光，罕見品種亦會因而燒毀，甚至連泥土內的昆蟲及生物亦會被波及。沒有植物遮蓋的泥土亦較易被水侵蝕，造成水土流失，即使日後有種子飄至，也要等3個月才會重新長草。

「光頭幫TomFatKi」之後沒有刪除影片，但就承諾之後會到東龍島種草，並在影片標題加上「反面教材，不應在露營區生火」。

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直接在草地生火或引致山火

TOPick向戶外旅遊裝備店Re:echo查詢正確的生火方法，來自PaaGo Works的達人Tom Wong表示，想於露營時生柴火，首先應注意及按照當時露營地點相關生火規定及守則，在安全及不影響他人的情況下生火。因香港的露營營地不多及使用率高，應保護草地不受破壞。

直接在草地生火或會有以下問題：

第一會破壞草地，其二火勢可能不容易控制，尤其在天氣乾燥及大風的情況下，大風容易讓火種擴散，波及周邊草叢或樹林引致山火。

達人建議自備焚火爐 避免破壞草地

Tom建議，如想在露營期間生火，應該選擇合適的焚火爐，如較高身的焚火爐可將火種升起，避免草地破壞。同時要注意起火時要遠離他人帳幕，不要選擇當風及附近有草叢的地方，同時穩固安放焚火台，並帶備足夠的水以備不時之需及熄滅火種用。

▲ 達人建議生火煮食時使用焚火爐，避免破壞草地。（圖片來源：Re:echo）

起火時，先選擇點燃比較幼的柴支、炭精或石蠟作起火，再在上面加上柴支，起火後時刻留意火種及按需要適量加柴支，可挑選較乾身及粗幼合適的柴支。為保護大自然，不該從樹上折截枝。

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生火後，應用淋水確保火種完全熄滅，小心處理灰燼，以防死灰復燃，釀成火災。

▲ 焚火爐可以捲起收納。（圖片來源：Re:echo）

PaaGo出品的「NINJA Firestand」被喻為世界上最輕的焚火台，收納體積小，重量僅為280g，下次去露營時不妨帶上，就可以生火烹飪時不會破壞大自然。

▲ 這款焚火爐售價為$1,080。（圖片來源：Re:echo）

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責任編輯：徐穎彤