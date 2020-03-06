【揀靚牛肉】冰鮮牛肉顏色愈紅愈新鮮？日本牛肉專家拆解多年被誤解的真相

▲ 日本專家拆解牛肉呈鮮紅色和黑紅色的分別。

去超市買冰鮮牛肉，經常會遇到一個難題。因為有時候會見到肉質呈現兩種不同的顏色：鮮紅色和黑紅色。顏色愈深，代表存放時間愈長？日本節目找來專家拆解真相。

日本TBS的電視節目《この差って何ですか？》於近日一集，請來專家講解如何選擇美味的食材，包括牛肉。日本牛肉種類不少，如：田島牛肉、松阪牛肉、米澤牛肉。不少人看見黑紅色的牛肉都不會購買，只買鮮經色的，因為看起來感覺較新鮮，但事實卻恰恰相反。

節目組取出一塊牛肉切開，觀察其變化。切開後，牛肉橫切面為黑紅色，但放置半小時後，肉質顏色出現變化，慢慢轉為鮮紅色。

日本牛肉商販：大家都誤會了

不過，多數人的認知是，顏色愈紅愈新鮮。松阪牛肉專門店的副店長村上智德接受節目訪問時表示，大家都誤會了，牛肉本來是黑紅色的，隨著時間流逝，牛肉中的一種含鐵色素「肌紅蛋白」與空氣接觸後，會氧化並變成鮮紅色。換言之，切開後黑紅色的牛肉，代表沒有長時間與空氣接觸。

有網民指，自己到超市買冰鮮牛肉會揀鮮紅色的，一直以為黑紅色並不新鮮，現在才知道真相。

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責任編輯：王俊賢