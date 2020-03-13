【高糖飲品】紙包飲品含糖量超標　營養師：高糖誘發兒童肥胖及糖尿病風險

▲ 紙包飲品含糖量超標，營養師指高糖誘發兒童肥胖及糖尿病風險。

營養師李杏愉（Annie）拆解糖份及色素對小朋友影響，她建議紙包飲品盡量買細包。Annie表示，高糖飲品對小朋友健康影響甚大，除了糖份會令小朋友蛀牙外，經常飲用高糖飲品也會影響小朋友的胃口，減少進食蔬菜生果的吸引力。

除此之外，小朋友吸收過多糖份，會增加誘發患上其他慢性疾病的風險，例如肥胖、營養不平衡、糖尿病、代謝綜合症及高血壓等，還有機會皮膚致敏、濕疹發作。

尤其是患有濕疹的小朋友，皮膚更加容易出現痕癢和發炎的情況。

她建議家長，紙包飲品盡量買細包，讓小朋友淺嘗便可。

不要買375毫升包裝，若外出時可將紙包飲品倒入水樽再加入水稀釋，小朋友飲到一點點甜味就很開心。

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根據世界衛生組織（WHO）建議，每人每天的糖份攝取量，應佔每日熱量攝取的10%以下，若能減至5%，則對健康更好。至於2至3歲小童，每天需攝取約1,200卡路里，即約15克（3茶匙） 或以下。

而美國心臟協會（AHA）的專家小組建議，應避免讓2歲以下小童進食「遊離糖」，即所有由製造商、廚師和消費者在食物添加的單糖和雙糖，以及蜜糖、糖漿、果汁和濃縮果汁中天然含有的糖。

14款紙包飲品，發現當中有8款為高糖飲品，請點擊【上一頁】