【帶飯留意】飯菜擺放8小時以上屬隔夜菜　4類食物翻叮或增加患癌風險

▲ Facebook專頁「那些癌症教會我的事-Cancer」近日發文分享，指並非每款食物都適宜用微波爐重覆加熱。

新冠肺炎疫情持續，香港大學醫學院長、公共衞生學院講座教授梁卓偉早前奉勸打工仔避免一同外出午膳，最好自攜「住家飯」。不過，並非每種食物都適宜隔夜食用，且用微波爐翻熱隔夜菜，可能會產生有害物質，或引致患癌風險，對健康構成影響。

Facebook專頁「那些癌症教會我的事-Cancer」近日發文分享，指並非每款食物都適宜用微波爐重覆加熱，即使吃起來依然美味，但食物本身已經產生變化，帖文列出4類不宜隔夜食用或「翻叮」的食物：

1. 葉菜類蔬菜

葉菜類及莖菜類蔬菜（如白菜、菠菜、娃娃菜、西芹等）的硝酸鹽含量較高，煮熟後如果放置的時間過久，在細菌的分解作用下，硝酸鹽便會成毒性較高的亞硝酸鹽，可引起消化道的細胞癌變。相反，瓜菜或果菜類和豆類蔬菜（如節瓜、冬瓜等）的硝酸鹽含量底。

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2. 海鮮類

魚、蝦、蟹等海鮮隔夜後，內含的蛋白質會產生變化，會損害肝臟、腎臟的功能。

3. 半熟蛋

半熟蛋殺菌不徹底，格外容易滋生細菌，若放置隔夜再食用，容易將病菌吃下肚。

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4. 蘑菇

不論是野生或人工種植的蘑菇、銀耳等，都容易殘留硝酸鹽，且翻熱後當中的蛋白質會變質，可引致肚痛。

帖文又提醒，餸菜放置超過8小時，就算是隔夜菜，因此建議市民在煮餸時衡量份量，當天的飯餸最好當天吃掉。

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責任編輯：羅家欣