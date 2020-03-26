【第6號癌症殺手】胃癌病徵不明顯確診恐太晚　一文看清五大預防胃癌食物

▲ 註冊營養師張雅媛（Tunice）推薦多款預防胃癌的食物，當中不少都在日常生活中能夠容易攝取。

胃癌作為本港癌症第6號殺手，由於初期病徵並不明顯，所以容易被不少人所忽略，直到患者確診時，病情往往已經發展至中後期，甚至出現擴散跡象。註冊營養師張雅媛（Tunice）推薦多款預防胃癌的食物，當中不少都在日常生活中能夠容易攝取。

TOPick早前請教了註冊營養師張雅媛（Tunice），到底哪些食物才能預防胃癌？坊間有傳洋蔥、菌菇類、蕃茄、椰菜花及綠茶有助預防胃癌，Tunice為我們一一拆解！

1.洋蔥

Tunice解釋，洋蔥含有蒜素（Allicin），能增強體內免疫系統，亦有助清除消化道的致癌毒素。

2.菌菇類

香菇含有香菇多醣（Lentinan）及β－葡萄醣酶，可增加人體免疫能力、修復損傷細胞、預防細胞突變，令癌細胞的繁殖與生長減緩。

3.蕃茄

蕃茄含有番茄紅素（Lycopene），具有其他抗氧化營養素的雙倍功能，有助降低患前列腺、胰臟及胃癌的機會。

4.椰菜花

椰菜花屬十字花科類蔬菜，含靛基質，有助分解體內的致癌物質。西蘭花、羽衣甘藍亦屬十字花科類蔬菜。

5.綠茶

含有兒茶素，具有抗氧化功能。兒茶素含量以綠茶含量最多、其次是烏龍茶、紅茶最少。

Tunice指出含豐富抗氧化物的蔬果，會有不同抗氧化營養素，如胡蘿蔔素、維他命C、番茄紅素和兒茶素等都有助預防胃癌。除了上述食物所提到的番茄紅素和兒茶素，含胡蘿蔔素的蔬果可增強抵抗力，例如紅蘿蔔、芒果、木瓜等。維他命C豐富的食物有抗氧化功能，抵銷自由基對身體的傷害，例如橙、西柚、士多啤梨等。

此外，據本港衞生署資料顯示，透過建立以下健康生活習慣，同樣亦可預防或減低患上胃癌的風險：

飲食均衡，多吃水果和蔬菜

減少用鹽和食用高鹽分的食物

少吃鹽醃食物

少吃加工肉製品

不要吸煙

避免飲酒

恆常運動

保持健康體重和腰圍

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責任編輯:羅嘉欣