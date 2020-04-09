【咖啡致癌物】咖啡含可致癌物丙烯酰胺　營養師拆解風險：超過120 °C 加熱會產生致癌物

▲ 營養師拆解咖啡致癌風險。

咖啡含有可致癌物丙烯酰胺（Acrylamide），即磨咖啡、即溶咖啡也不例外。咖啡可安全飲用嗎？TOPick為此請教養和醫院高級營養師陳勁芝（June），了解即磨咖啡、即溶咖啡的食用風險。她指出，即溶咖啡的丙烯酰胺含量比即磨咖啡高。不過，只有大量攝入丙烯酰胺，才有機會增加致癌風險。按大眾的咖啡飲用量而言，基本上致癌機會很微。

120°C至220°C加熱食物 丙烯酰胺不斷增加

註冊營養師陳勁芝解釋，含有碳水化合物的食物（大部分是植物性食物）以超過120 °C 高溫加熱時， 食物中的「天門冬酰胺」氨基酸，以及「還原糖」（例如葡萄糖及果糖），會產生「梅納反應」 (Maillard Reaction)， 形成「丙烯酰胺」這種可致癌的物質。這過程亦可令食物呈金黃色，變得鬆脆、香口，如薯片等烘焙食物。但以烚、灼、蒸方式烹煮食物並不會產生丙烯酰胺。

由於咖啡豆經過烘焙，所以會產生丙烯酰胺，據2013年一個關於咖啡烘焙的研究指，丙烯酰胺於120°C開始形成，隨著溫度上升，所產生的丙烯酰胺會愈來愈多，而研究指在220°C以上丙烯酰胺的形成開始明顯減少。另有研究指，比起淺度烘焙的咖啡豆，較深烘焙的咖啡豆所含有的丙烯酰胺相對少。

有關即溶咖啡、即磨咖啡丙烯酰胺含量，請看【下一頁】

丙烯酰胺屬於可致癌物

食物安全中心指出，2005年糧農組織／世衞聯合食物添加劑專家委員會（JECFA）評估丙烯酰胺對健康構成的風險，發現若攝取量很高，神經系統或會受影響，最嚴重是可以致癌。

食安中心指出，多項動物研究顯示，丙烯酰胺會影響動物的神經系統、發育及生殖能力。世衛屬下的國際癌症研究機構（IARC）把丙烯酰胺列為2A級別，即可能令人類患癌：動物研究的致癌證據充足，但人類研究的證據不足，需更多研究才可證實。

June表示，丙烯酰胺是可致癌物質，不能釐定一個安全攝取量， 所以攝取量愈少愈好。

營養師：從咖啡攝取的丙烯酰胺含量極低

根據歐洲食物安全局計算的數據，患癌及其他疾病機率如下：

患癌風險增加10%：丙烯酰胺攝取量是每公斤體重0.17毫克 (170微克)。

以體重為60公斤人士為例，每天攝取10200微克丙烯酰胺，患癌病風險會增加約10%。June表示，一日進食3.4公斤薯片或785公斤咖啡，才會攝取10200微克丙烯酰胺。



以體重為60公斤人士為例，每天攝取10200微克丙烯酰胺，患癌病風險會增加約10%。June表示，一日進食3.4公斤薯片或785公斤咖啡，才會攝取10200微克丙烯酰胺。 腦神經病風險增加10%：丙烯酰胺攝取量則是，每公斤體重0.43毫克（ 430微克）。以體重為60公斤人士為例，每天攝取25800微克丙烯酰胺，患腦神經病風險會增加約10%。

June表示，事實上，平日從咖啡所攝取的丙烯酰胺含量極低，遠低於其他煎炸及烘焙食物。食安中心的數據顯示，咖啡的丙烯酰胺平均含量只有每公斤11微克， 在總膳食攝入量所佔的百分比屬於「微不足道」。

惟丙烯酰胺無處不在，食安中心2013年一份報告指出，港人攝取丙烯酰胺的最主要來源是蔬菜，為日常攝取量的52.4%。大部分是從「炒菜」中攝取，其次是穀物類。June提醒，平日宜少吃炒菜，多吃灼菜，減少進食煎炸及烘焙食物，以減低丙烯酰胺的攝取量。

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記者：黃泳欣