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【情緒急救】焦慮疫情失眠煩躁常撲口罩　專家拆解6大常見症狀

健康 16:17 2020/04/27

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熱門 羅志祥 消委會 烹飪教煮 十八年後的終極告白 口罩防疫措施 劇情預告 停課不停學 口罩供應 開心速遞 抗癌新方向

本港疫情持續了數個月，不少市民或受情緒困擾。

本港疫情持續了數個月，不少市民或受情緒困擾。根據中大公共衞生及基層醫療學院的調查，有98%受訪者對疫情感到焦慮，平均指數為8.82分，已達臨界點水平。究竟如何判斷是否已陷入焦慮？如何紓緩緊繃情緒？新生精神康復會臨床心理學家黃國良（Keith）為此一一解答。

在抗疫日子中，找口罩、減少外出、勤清潔，似乎是每個港人都會做的事。Keith受訪時稱，留意到身邊有人很關心口罩資訊：「落街食飯會睇口罩，好像睇股。」他表示，疫情下有些人可能深陷焦慮而不自知，日常生活中機不離手，隨時用電話尋找口罩或檢疫資訊，對身心造成負面影響如下：

  • 睡眠變差
  • 對未來感焦慮、憂慮
  • 坐立不安
  • 不同痛症：頭痛、肩頸痛、胃痛、肌肉疼痛
  • 情緒緊繃，容易疲憊
  • 不耐煩，很少阻礙就很大反應

【口罩標準】戴錯口罩赴高危地方增染病風險　註冊藥劑師教分規格較高口罩標準

至於如何得知是否已陷入焦慮，Keith指出，可留意近1至2星期內，有沒有以下突然明顯變化：

  • 肌肉疼痛、肩頸頭痛
  • 情緒轉差、脾氣暴躁
  • 上床後一段時間仍睡不著
  • 胃口有明顯變化、增多或減少
  • 難以集中精神，對許多事情難下決定
  • 感到心跳、呼吸有變化（這種情形較少發生，通常到臨床水平才發生）

當發現自己疑似陷入焦慮，Keith建議可用紙筆記低思緒，不要存放腦中。寫下再作分析後就要休息，未能即時處理的事情宜先放下。承認情緒問題後，不要強迫自己，學習接受並做一些放鬆心情的活動，例如靜觀、散心或喝下午茶。

【第2號癌症殺手】不良飲食習慣響罹患大腸癌警號　營養師列舉五大高風險食物

疫情蔓延下，市民都減少外出，部分在職人士可能會Home Office，長期留在家中，對身心都有影響。留在家中或Home Office期間，究竟如何才能維持健康？詳見【下一頁】

記者：陳昊淋

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