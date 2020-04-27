【情緒急救】焦慮疫情失眠煩躁常撲口罩　專家拆解6大常見症狀

▲ 本港疫情持續了數個月，不少市民或受情緒困擾。

本港疫情持續了數個月，不少市民或受情緒困擾。根據中大公共衞生及基層醫療學院的調查，有98%受訪者對疫情感到焦慮，平均指數為8.82分，已達臨界點水平。究竟如何判斷是否已陷入焦慮？如何紓緩緊繃情緒？新生精神康復會臨床心理學家黃國良（Keith）為此一一解答。

在抗疫日子中，找口罩、減少外出、勤清潔，似乎是每個港人都會做的事。Keith受訪時稱，留意到身邊有人很關心口罩資訊：「落街食飯會睇口罩，好像睇股。」他表示，疫情下有些人可能深陷焦慮而不自知，日常生活中機不離手，隨時用電話尋找口罩或檢疫資訊，對身心造成負面影響如下：

睡眠變差

對未來感焦慮、憂慮

坐立不安

不同痛症：頭痛、肩頸痛、胃痛、肌肉疼痛

情緒緊繃，容易疲憊

不耐煩，很少阻礙就很大反應

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至於如何得知是否已陷入焦慮，Keith指出，可留意近1至2星期內，有沒有以下突然明顯變化：

肌肉疼痛、肩頸頭痛

情緒轉差、脾氣暴躁

上床後一段時間仍睡不著

胃口有明顯變化、增多或減少

難以集中精神，對許多事情難下決定

感到心跳、呼吸有變化（這種情形較少發生，通常到臨床水平才發生）

當發現自己疑似陷入焦慮，Keith建議可用紙筆記低思緒，不要存放腦中。寫下再作分析後就要休息，未能即時處理的事情宜先放下。承認情緒問題後，不要強迫自己，學習接受並做一些放鬆心情的活動，例如靜觀、散心或喝下午茶。

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疫情蔓延下，市民都減少外出，部分在職人士可能會Home Office，長期留在家中，對身心都有影響。留在家中或Home Office期間，究竟如何才能維持健康？詳見【下一頁】

記者：陳昊淋

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