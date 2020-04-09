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【第二輪抗疫基金】兼職自僱導師或未能受惠政府資助　楊潤雄：已盡量令更多人受惠

社會 13:40 2020/04/09

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熱門 消委會 烹飪教煮 香港小姐 口罩防疫措施 開心速遞 停課不停學 劇情預告 機場特警 口罩供應 抗癌新方向

教育局局長楊潤雄。 （陳靜儀攝）

新冠肺炎疫情衝擊各行業，政府昨宣布動用1375億元推出第二輪防疫抗疫基金，包括向補習學校發放4萬元資助。不過有立法會議員憂私營補習中心不少導師以兼職形式受聘，未能受惠有關措施。教育局局長楊潤雄直指，「保就業計劃」需要有強積金供款為基礎，政府已盡量令更多人受惠，但承認當中總會有遺漏。

【第二輪抗疫基金】公司曾減薪應如何申請「保就業」計劃？　一文看清10條僱主僱員Q&A

【防疫抗疫基金】「保就業計劃」薪酬津貼　羅致光：目標6月初申請6月底發放

教育局長楊潤雄今出席立法會財委會特別會議，有議員關注私營補習中心是否能領取有關資助，不少補習社及興趣班導師，以兼職或自僱形式受聘，無供強積金，不能受惠有關措施。

楊潤雄表示，私營補習中心如未有領取教育局註冊的牌照，並非屬於學校，就不能領取資助；而「保就業計劃」需要有強積金供款為基礎，政府明白各個行業有不同安排，已盡量令更多人受惠，但承認總會有些遺漏。

【防疫抗疫基金】政府公布第二輪防疫抗疫基金合計1375億元　一文看清所有重點措施

至於計劃向學校導師、體育教練、資助機構興趣班導師發放7500元資助，楊潤雄表，示，只要學校能夠證明有關導師是在學校內提供服務，不論教授的範疇，都能獲得資助。

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責任編輯：陳正怡

就業 疫情 楊潤雄 防疫抗疫基金 新冠肺炎疫情

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