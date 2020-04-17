【享受停課】在家學習女兒少病痛幸福肥　港媽大讚無學習壓力：瞓到自然醒是幸福

▲ 港媽Winnie有感女兒在停課時沒有學習壓力，少了病痛，胃口亦大開。（圖片：i-stock）

復課遙遙無期，不少家長大呻要延長跟仔女「困獸鬥」，可是另有家長享受其中，更發現有意外收穫。港媽Winnie有感女兒在停課時像變成了另一人，不再像從前苦口苦面及多病痛敏感，見到女兒胃口好又長肉，更能一覺睡到天光沒扎醒，媽媽感到這才是孩子應有的童年！

Winnie育有一女兒，女兒就讀小三，停課期間校方有安排功課、網上學習課程，數量不繁重。Winnie本身是雙職媽媽，兼職補習老師及主力照顧女兒，受停課影響，工作量大減，有更多時間在家陪伴女兒。

壓力影響身心健康

過往，女兒為應付功課溫習默書，間中做功課至晚上11時，Winnie有感女兒有學業壓力，之前睡眠不足，易半夜扎醒，更有敏感濕疹問題，算是「小藥煲」，更經常不願吃東西。

在我的學生中，有不少患濕疹及經常請假睇醫生，我以為小朋友都是這樣⋯⋯近期停課，女兒無再起過濕疹敏感，我就反思是壓力影響免疫力。

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女兒愛上親子烘焙樂

Winnie起初擔憂停課影響女兒的學習進度，之後學會放手，想了很多遊戲、親子樂，日漸見女兒身心愉快，而一直瘦削的她更胃口大增，長肉有點「幸福肥」。

媽媽跟阿女一齊整曲奇、蛋糕及麵包，又開YouTube跟著歌曲跳舞，以及上網印免費填顏色畫紙，甚至要求女兒幫忙做家務掃地，她非常享受。Winnie開心地說：

甜品整得多，加上阿女自己有份整，佢食唔少呢！食多咗、瞓到自然醒，無再唉聲嘆氣，仲要一粒藥都無食過。

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反思孩子的幸福

Winnie反思大人都會有想休息、耍廢的時候，為何要逼孩子那麼緊？孩子的童年應該無憂無慮。

佢可以瞓到自然醒，其實係一種小確幸！

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責任編輯：王明芳