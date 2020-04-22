【抗疫食譜】營養師推介低脂日式咖喱雞飯　保護上呼吸道減低病毒感染風險【附製法】

▲ 營養師推介低脂日式咖喱雞飯，有助保持上呼吸道健康，減低病毒感染風險。【附製法】（相片由註冊營養師謝詠瑩提供）

新冠肺炎疫情持續，要增強免疫力，就更加要保持均衡飲食！「Nutri Life」註冊營養師謝詠瑩（Gloria）推介一款低脂日式咖喱雞飯，所用的食材有助保持上呼吸道黏膜分泌正常，減低病毒感染風險，幫助大家抗疫！

Gloria在其facebook專頁分享「低脂日式咖喱雞飯」食譜。食材方面，雞肉含有維他命B雜、蛋白質，有助維持白血球的運作；紅蘿蔔含豐富胡蘿蔔素，有助保持上呼吸道黏膜分泌正常，減低病毒感染風險。另外，她介紹一款咖喱粉「バーモントカレー（中辛）」，含有的脂肪比起日式咖喱磚少50%，「送飯一流」！

▲ 低脂日式咖喱雞飯材料（相片由註冊營養師謝詠瑩提供）

材料（2人份量）

雞腿肉：240克 （去皮切塊）

紅蘿蔔：1條 (削皮切塊)

粟米筍：10條 (洗淨切塊)

洋蔥：1個 (去皮切塊)

咖哩粉：1包

油：1茶匙

白飯：2碗

做法

1. 燒熱易潔鑊下油，加入洋蔥炒香，加入紅蘿蔔、粟米筍和雞肉炒勻。

2. 加水煮8至10分鐘，直至紅蘿蔔變軟身。

3. 加入咖喱粉再煮2分鐘 （可再加水煮至自己喜歡的濃稠度)），配上白飯即成。

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謝詠瑩，澳洲註冊營養師，現於Nutri Life營養顧問中心執業。愛煮食，愛尋訪有「營」食肆和健康零食，最愛在facebook及instagram「eat.well.nutrition」與大眾分享愈食愈fit的心得。反對節食，堅持減磅是飽住瘦。

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責任編輯：黃泳欣