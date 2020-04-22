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【抗疫食譜】營養師推介低脂日式咖喱雞飯　保護上呼吸道減低病毒感染風險【附製法】

健康 10:40 2020/04/22

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熱門 消委會 烹飪教煮 十八年後的終極告白 口罩防疫措施 劇情預告 停課不停學 口罩供應 開心速遞 抗癌新方向

營養師推介低脂日式咖喱雞飯，有助保持上呼吸道健康，減低病毒感染風險。【附製法】（相片由註冊營養師謝詠瑩提供）

新冠肺炎疫情持續，要增強免疫力，就更加要保持均衡飲食！「Nutri Life」註冊營養師謝詠瑩（Gloria）推介一款低脂日式咖喱雞飯，所用的食材有助保持上呼吸道黏膜分泌正常，減低病毒感染風險，幫助大家抗疫！

Gloria在其facebook專頁分享「低脂日式咖喱雞飯」食譜。食材方面，雞肉含有維他命B雜、蛋白質，有助維持白血球的運作；紅蘿蔔含豐富胡蘿蔔素，有助保持上呼吸道黏膜分泌正常，減低病毒感染風險。另外，她介紹一款咖喱粉「バーモントカレー（中辛）」，含有的脂肪比起日式咖喱磚少50%，「送飯一流」！

低脂日式咖喱雞飯材料（相片由註冊營養師謝詠瑩提供）

材料（2人份量）

雞腿肉：240克 （去皮切塊）
紅蘿蔔：1條 (削皮切塊)
粟米筍：10條 (洗淨切塊)
洋蔥：1個 (去皮切塊)
咖哩粉：1包
油：1茶匙
白飯：2碗

做法

1. 燒熱易潔鑊下油，加入洋蔥炒香，加入紅蘿蔔、粟米筍和雞肉炒勻。
2. 加水煮8至10分鐘，直至紅蘿蔔變軟身。
3. 加入咖喱粉再煮2分鐘 （可再加水煮至自己喜歡的濃稠度)），配上白飯即成。

---------

謝詠瑩，澳洲註冊營養師，現於Nutri Life營養顧問中心執業。愛煮食，愛尋訪有「營」食肆和健康零食，最愛在facebookinstagram「eat.well.nutrition」與大眾分享愈食愈fit的心得。反對節食，堅持減磅是飽住瘦。

更多有助增強免疫力的食物，請看：

營養師推介含豐富維他命CD食物　增強免疫力抵抗肺炎流感【內附清單】

營養師推介食物保護上呼吸道　提升免疫力抵抗肺炎流感

營養師教一日三餐增強免疫力　胡蘿蔔素可維持呼吸道健康

責任編輯：黃泳欣

健康問題 食譜 雞肉 營養師 新冠肺炎疫情

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