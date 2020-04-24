【手術收費】疫情下公院縮減非緊急手術　12間私家醫院相同手術收費全攻略

▲ 疫情下公院縮減非緊急手術，私家醫院相同手術的收費可相差近6倍。

新冠肺炎疫情持續，一方面本港公立醫院非緊急手術服務延期進行，另一方面市民出入公立醫院未免會有所憂慮，導致部份小手術都轉移至私家醫院進行。TOPick為此比較本港12間私家醫院的常見手術中位數收費，發現部份手術收費差距極大。

TOPick以4類常見手術的總收費 （醫生費+住院費）中位數作比較，包括扳機指（彈弓指）鬆解術、腕管鬆解術、包皮切除術及痔瘡切除術。

【齊心抗疫】威院前線醫生有家歸不得 思念家人落淚：不想傳染到90歲嫲嫲

扳機指（彈弓指）鬆解術

扳機指（彈弓指）鬆解術中，如包括住院，收費最便宜為寶血醫院（明愛），收費中位數約1萬元，除了荃灣港安醫院及養和醫院，其他醫院收費也接近2萬元。荃灣港安醫院收費達4萬元，養和更近5.8萬元，與最便宜的寶血醫院（明愛）收費差約5.8倍。

如按日間手術，最便宜為1萬元以下的播道醫院，最昂貴為明德國際醫院，接近2萬元。

資料來源：各私家醫院官網

腕管鬆解術

如包括住院，腕管鬆解術收費較便宜為播道醫院、香港浸信會醫院及聖德肋撒醫院，3間醫院收費均約2.8萬元。較為昂貴的為養和醫院及仁安醫院，分別收費5.4萬元及4.8萬元。

如按日間手術，最便宜為1.4萬元的聖德肋撒醫院，最昂貴為聖保祿醫院，需2.7萬元。

資料來源：各私家醫院官網

【英國疫情】英格蘭小姐重操故業親述抗疫見聞 病人脫口罩咳嗽前線醫護缺N95

包皮切除術

需住院的包皮切除術，收費較便宜同樣為寶血醫院（明愛），僅需1.8萬元，其餘醫院收費普遍約需2萬至3萬元。但當中養和醫院收費逾5.5萬元，而荃灣港安醫院更收費近6.6萬元。最貴與最便宜收費相差約3.6倍。

資料來源：各私家醫院官網

痔瘡切除術

痔瘡切除術大部份均需住院，收費最便宜為約2.6萬元的寶血醫院（明愛），其餘私家醫院均需3萬元以上。當中，收費較為昂貴為約5.6萬元的香港港安醫院、6.2萬元的養和醫院及7.2萬元的荃灣港安醫院，最貴與最便宜收費相差約2.7倍。

不過，本港亦有醫院提供甚少的日間痔瘡切除手術，當中以播道醫院收費最平，約$8420，其餘醫院收費均需2.3萬元以上，收費差距甚大。

資料來源：各私家醫院官網

經比較，同樣的手術，在不同私家醫院的收費大相逕庭，最高可相差5.8倍，各位決定到哪家私家醫院做手術前，不妨細心對比一下價格。

TOPick非常醫生系列專訪：

【TOPick健康】穿起白袍的「非常醫生」 剖白成長經歷與行醫難忘故事​​​​​​​

【非常醫生】基層出身為助患者自願診金減半 結直腸科權威醫生：曾打算在公院做一世

【非常醫生】屋邨出身的骨科仁醫樂助基層20年 黃仕雄醫生：醫人不應該為錢【有片】

TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，令您食得有營又健康 立即查看：bit.ly/2UJP4dx

責任編輯：楊宛茜