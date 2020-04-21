【Netflix真人騷】《雙層公寓》戇男歌手兩遭拒愛　21歲鮎澤悠介減肥成功變男神

▲ 先後在兩季的《雙層公寓》被心儀女生請食檸檬的悠介，下定決心減肥，修身後悠介被網民大讚有型，相信很快可以擺脫單身宿命。

正所謂醜小鴨可以變天鵝，肥仔都可以變帥哥！最近的例子便有曾參加日本真人騷《雙層公寓》（Terrace House）的21歲男歌手鮎澤悠介。

原先為肥仔一名的悠介，已經先後在兩季的《雙層公寓》被心儀女生請食檸檬，於是下定決心減肥，修身後悠介被網民大讚有型，相信很快可以擺脫單身宿命。

▲ 鮎澤悠介（後排右一）主動向另一靚女參加者Lauren Tsai（前排中間）提出約會，但被請食檸檬。（IG圖片）

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日本戀愛真人騷節目《雙層公寓》大受歡迎，連帶節目中的參加者都廣受觀眾關注，曾經參加2016年《雙層公寓》夏威夷篇的肥仔鮎澤悠介，最近便因為減肥成功，被網民大讚「型仔」。

▲ 2016年播出的《雙層公寓》夏威夷篇，當時18歲的鮎澤悠介是肥仔一名。（網上圖片）

鮎澤悠介因肥被拒愛

悠介1998年出生於東京，是中、日混血兒，父親是日裔美國人，母親是來自蒙古的中國人，因此他能操英、日、中3種語言。悠介早於2003年入行做童星，15歲的時候跟家人移居夏威夷生活，之後當上創作歌手以Eden Kai的名字於當地發展。

▲ 在《雙層公寓》的東京篇悠介再次主動出擊，可惜依然失敗。（影片截圖）

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4年前參加《雙層公寓》的夏威夷篇，並情傾另一參加者Lauren Tsai。Lauren是中歐混血模特兒，公認是超索美女，當時仍是戇直肥仔一名的悠介主動向Lauren提出約會，可惜慘食檸檬。

▲ 悠介成功減肥成功以全新形象拍攝新歌MV，被網民大讚「型仔」。（影片截圖）

去年，悠介再鼓起勇氣參加《雙層公寓》東京篇，並對女住客春花展開追求，無奈再一次被拒絕，因此激起了悠介減肥的決心，誓要要盡快脫毒。悠介昨日在個人IG上載了新歌《Don't Call》的最新MV，已見他成功修身變成型男，看來悠介脫獨在望。

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