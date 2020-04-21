【最美媽媽】乳頭破損流血奶仍堅持餵母乳　靚媽胸部現青筋妊娠紋︰是美麗印記

▲ 馬來西亞網紅Cherry Q誕下女兒，成為「最美媽媽」，她支持母乳餵哺。

馬來西亞網紅Cherry Q樣靚身材正，一直有「最美空姐」之稱，她於去年懷孕，升格為美麗孕婦，至去年12月誕下女兒，成為了「最美媽媽」。產後的她努力修身，並希望給最好營養予女兒，即使曾經流血奶乳頭破損，胸部長出妊娠紋青筋，也堅持餵哺母乳。

綜合馬來西亞媒體報道，當地網紅Cherry Q於去年誕下女兒後，由「最美空姐」轉為「最美媽媽」，她曾在AirAsia擔任空姐，被選為最有吸引力的空姐之一，2018年開始創立個人服裝品牌「Cherry Q」，其Instagram「cherry_quahst」有近170萬追蹤者。Cherry Q去年12月底誕下女兒，在孕期時肚子巨大，可是肥肚不肥身，手腳很纖瘦，產後更努力修身。

▲ Cherry Q分享產前產後的照片，一樣美麗動人。（圖片︰cherry_quahst IG）

歷胎盤早剝落血崩

29歲的Cherry Q選擇自然分娩，產後出現危急情況，經歷了胎盤早剝落血崩暈倒。她餵哺初出生BB兩次母乳時暈倒，血壓心跳脈搏都很低，子宮沒如期自己收縮，不停出血。

醫生把手伸進去剛才的傷口，把所有血塊移除出來，真的很痛很痛……我真的很感恩謝天謝地，這些暈倒失血狀況，都是把寶貝女兒安全平安的生出來後才發生。

▲ Cherry Q在孕期跟丈夫拍照留念。（圖片︰cherry_quahst IG）

胸部長青筋妊娠紋堅持餵母乳

之後，CherryQ坐月休養。她的肚子沒有長出妊娠紋，可是胸部長了一大堆青筋和妊娠紋。

肚子沒長紋，反而是胸部裂了一堆妊娠紋和一堆青筋，漲太快，安慰自己沒關係，裡面全部是孩子的食物和營養，這些都是當媽咪美麗又偉大的印記。

▲ Cherry Q產後使用塑身帶紮肚修身。（圖片︰cherry_quahst IG）

即使因谷奶漲奶而令胸部現紋，以及出現乳頭破損流血奶，Cherry Q仍堅持餵母乳予女兒，並勉勵母乳媽媽不要放棄。

我也經歷過流血奶，乳頭破損等等，還好有專業泌乳師教我、老公鼓勵我才繼續。媽媽都是偉大的，那種痛我懂，最重要把寶貝照顧好。

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責任編輯︰王明芳