【坐月食療】產婦坐月不宜飲開水　改飲炒米茶助增強體質補充營養

▲ 坐月食療當中，炒米茶有補益脾胃之功效，也有暖胃作用。（模特兒圖片︰i-stock）

媽媽不論自然分娩抑或開刀生仔，產後都會元氣大傷，中國傳統上產後媽媽需坐月調理身體，透過坐月中醫中藥、休養避風及切合體質的飲食，以減低患產病的機會。產後食療多樣，有指就連飲水也要留意，宜改飲用炒米茶為佳。

一般坐月時間為40天，若婦女體質虛弱或以剖腹方式生產，坐月期或會延長，甚至達100天。註冊中醫師邱穎琳曾接受TOPick訪問，她指出坐月食療當中，炒米茶有補益脾胃之功效，也有暖胃作用。以炒米茶代水飲，有助增強體質兼補充營養，而炒米茶比較平和，如沒有產後發燒、傷口發炎等情況，基本適合所有產婦飲用。

「祖祖媽月子私房菜」負責人Jan指產後媽媽易出現胃寒、口淡、吸收力差，飲用一般開水會增加口淡及作悶感，如飲用大量水更有機會出現胃脹、尿頻、便秘、腳腫等情況，而代茶可助促進新陳代謝，減輕身體不適情況。Jan提供以下4款「炒米茶」食譜，配上不同養生食材有不同功效，坐月媽媽可參考之。

4種炒米茶食譜

炒米茶不是只有炒白米，更有三色炒米茶，即紅米、黑米、糙米、芝麻等，它們有不同功效︰紅米可養心補血、黑米補腎、糙米健脾、芝麻暖脾生津。

▲ 炒米茶有三色炒米茶，即紅米、黑米、糙米、芝麻等。（圖片提供︰祖祖媽月子私房菜）

陳皮五彩炒米茶︰陳皮可紓緩作悶反胃感、腹脹、排除腸管內積氣等情況，增加食慾。

無花果海玉竹炒米茶︰無花果健脾消食、潤腸通便、降血脂、降血，而海玉竹是補而不燥，具滋養氣血、除風熱、除煩、止渴生津的功效。

▲ 陳皮五彩炒米茶（左）和無花果海玉竹炒米茶（右）的材料。（圖片提供︰祖祖媽月子私房菜）

南棗桂圓炒米茶︰南棗可滋腎養肝、健腦安神、活血強心、改善循環、止咳嗽；桂圓可助提高機體免疫功能、補心安神和解水腫。

紅棗桂圓杞子炒米茶︰紅棗可補血養氣、增強免疫力，而杞子具明目、抗疲勞、保肝的作用。

▲ 南棗桂圓炒米茶（左）和紅棗桂圓杞子炒米茶（右）。（圖片提供︰祖祖媽月子私房菜）

2種製作方法

煲水泡茶︰先把乾米用慢火炒微白至金黃色，把炒好的米攤涼，然後將炒米茶及食材（不要茶袋）放煲中以1.5公升水大火煮20分鐘，再焗25分鐘放進保溫壺便可飲用。

焗茶︰先把乾米用慢火炒微白至金黃色，然後把炒好的米攤涼，攤涼後把食材及炒米放進茶袋，將茶包以滾水放進茶壺焗45分鐘便可飲用。

Jan表示代茶也很講究的，坐月期間配上不同代茶，營養價值及功效都不一樣，以上可給坐月媽媽們作參考分享。

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責任編輯︰顏紫燕