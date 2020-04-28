【超萌擦膠】超級療癒的功課神器　日本推小海豹造型擦膠【附不含塑化劑擦膠清單】

▲ 日本推出小海豹造型擦膠公仔，售價為$289。

日本人在設計文具方面非常在行，經常都推出新奇又實用的文具。近日一名設計師就推出一款小海豹造型擦膠公仔，樣貌非常逼真，不但可以站立，手部亦可以360轉動，超級療癒！

可以站立的海豹擦膠 售價最平$289

這款海豹擦膠公仔由日本尾科製作所設計師打造，外表看起上來與日本經典文具品牌Tombow蜻蜓牌的擦膠非常相似。這個擦膠特別在於能夠站立，而且雙手可以360度轉動，大小約與手掌相同。

▲ 小海豹造型擦膠公仔可以站立，非常可愛。（圖片來源：Booth）

擦膠共有3個顏色，分別為白色、黑色及螢光色。黑白兩色的售價為4,000日圓，換算港幣約289元。螢光版的售價較貴，要5,000日圓，即約港幣362元。

▲ 黑色版較為有霸氣。（圖片來源：Booth）

日本文具品牌Seed去年亦推出「Clear Radar」全透明擦膠，保留經典的藍色包裝，只是變成半透明藍色。透明擦膠最大的好處是使用時能透出要擦的錯字，既方便又貼心，在香港中南廣場及奇趣天地有售。

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擦膠含塑化劑會影響生育功能

擦膠是生活中不可或缺的文儀用品之一，本港消委會2016年搜羅了市面上25款擦膠樣本進行測試，結果發現只有一款擦膠完全不含塑化劑，就是來源地為德國的「STAEDTLER Mars Plastic Eraser 」。

台灣標準檢驗局指出，DEHP及DBP等「鄰苯二甲酸酯類塑化劑」均可能會干擾兒童原有的內分泌系統的平衡及功能，令男性雌性化，增加女性罹患乳腺癌的機率。一份瑞典報告曾指出，高濃度的塑化劑可能與兒童誘發哮喘及過敏反應的個案有關。

安全使用擦膠貼士

非PVC物料製造的擦膠相對較少塑化劑方方面的疑慮，消費者購買時最好先留意包裝標籤，以了解產品資料

保留擦膠包裝的卡紙套，減少兒童使用時皮膚直接接觸的機會

使用期間保持室內空氣流通，用後妥善存放，以減少吸入粉塵的機會

兒童完成功課及圖畫後，應先洗手才進食

家長須多加留意小童有否舔舐、吸吮、啃咬文具的不良習慣

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責任編輯：羅嘉欣