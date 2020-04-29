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【超市大搜查】餅乾含飽和脂肪與反式脂肪　營養師︰增壞膽固醇容易引起兒童肥胖

親子 11:53 2020/04/29

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熱門 黎振燁 朱智賢 消委會 烹飪教煮 十八年後的終極告白 口罩防疫措施 劇情預告 停課不停學 口罩供應 抗癌新方向

不少餅乾含有飽和脂肪、反式脂肪等，註冊營養師拆解它們如何長遠影響孩子的健康。（圖片︰i-stock）

不少餅乾含有飽和脂肪、反式脂肪等，究竟它們如何長遠影響孩子的健康，家長如何在餅乾的包裝上查看有否人造反式脂肪？港怡醫院註冊營養師譚嘉惠（Grace）為大家講解。

棕櫚油含「飽和脂肪」（Saturated Fat），營養師譚嘉惠指出每100克的棕櫚油就有大約49克的飽和脂肪，含量佔近一半，攝取過多飽和脂肪會令血液中的壞的膽固醇上升。另一方面，餅乾常用的起酥油含有「反式脂肪」（Trans Fat），跟「飽和脂肪」一樣會令壞的膽固醇上升，而且「反式脂肪」更有機會降低血液中的好膽固醇水平，比起「飽和脂肪」對身體帶來更多壞影響。

反式脂肪及飽和脂肪

譚嘉惠指出當體內的壞膽固醇增多，有機會將血管塞住造成硬化，引發患心血管等疾病的危機，不要以為血管閉塞只是「老人病」，如果孩子長期的不良飲食習慣，可引致兒童肥胖和增加血液中的壞膽固醇，長遠影響健康。

家長如何在餅乾的包裝上查看有否人造反式脂肪？因為大多數餅乾沒有標註有含有反式脂肪，註冊營養師譚嘉惠首先解釋食物中的人造反式脂肪的由來。主要來源是以部分氫化植物油（Partially hydrogenated vegetable oil）製成的食物，植物油經過部分氫化過程後，會由液體轉化為半固體或固體，延長了食物的保質期及改善口感，可是過程中會產生反式脂肪，常見例子有起酥油（Shortening）和人造牛油。

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起酥油或部分氫化植物油

據現時本港的營養標籤制度，每100克含少於0.3克反式脂肪的食品，可在標籤上的反式脂肪部分標示為0克。因此，食物標籤標示反式脂肪含量為「0克」，但見用了起酥油或氫化植物油等，它們是反式脂肪的來源，有關產品亦有反式脂肪，家長選購餅乾時要避免。

港怡醫院註冊營養師譚嘉惠（Grace）指出不少餅乾含有飽和脂肪和反式脂肪。（圖片︰受訪者提供）

想知道有些餅乾相對較健康及可限量食用，詳見【上一頁】

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記者︰顏紫燕

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