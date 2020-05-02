【第3號癌症殺手】脂肪肝年輕化患者最細只有20歲　多飲汽水珍珠奶茶增患肝癌風險

▲ 營養師指出，以下5類食物會增加患上肝癌的風險。

都市人生活少不免經常出外飲酒應酬，或經常外出食快餐，種種不良飲食習慣隨時會埋下罹患肝癌的伏線。據醫管局最新資料顯示，肝癌是全港癌症的第3號殺手，2017年共有1552人死於肝癌，佔整體死亡數目的10.8%。

患者以男性居多

肝臟位於腹腔的右上方，是人體內最大的器官，肩負了非常重要的代謝功能，負責分解人體內的有害物質，例如酒精與藥物等，而肝癌即肝細胞異常生長所形成的癌症，當中可分為原發性肝癌(在肝臟開始)或繼發性肝癌(源自另一器官及擴散至肝臟)。

據衞生署資料顯示，肝癌患者以男性居多，早前肝癌不少由肝硬化及脂肪肝惡化而成。本港腸胃及肝臟科專科醫生吳昊早前接受TOPick訪問時指，脂肪肝患者年齡以40至50歲為最常見，現時有年輕化趨勢。他表示，自己所接觸的病例中，最年輕的患者為20歲，並無遺傳因素，估計是由於飲食不健康及缺乏運動而引起。

肝癌早期一般沒有任何病徵，其後出現的徵狀包括：

右上腹疼痛

發燒

皮膚及眼睛泛黃

腹部腫脹

小便呈茶色而大便呈淺灰色

食慾不振

噁心

體重下降

疲倦及虛弱

至於原發性肝癌的主要成因包括：

肝硬化

慢性病毒性肝炎，其中慢性乙型肝炎是最常見的原因

服用某些有毒的化學物質(如發霉花生或其他食品產生的黃曲霉毒素)

長期酗酒

長期受到某些環境污染物侵害(如吸入製膠廠使用的聚氯乙烯)

5大肝癌高風險食物

而健營物理治療及營養中心營養師曾美慧（Amy）接受TOPick訪問時指出，肝癌的成因主要是肝臟長期發炎受損引致，例如患上脂肪性肝炎、慢性乙型肝炎，嚴重者更可能出現肝硬化等肝臟纖維化的問題，這類人士有較高風險患上肝癌，當中以下5類食物更會增加患上肝癌的風險。

1. 酒精

肝臟負責分解酒精，形成脂肪酸。長期過量攝取酒精有機會令脂肪酸積聚在肝臟，引致酒精性脂肪肝，令肝臟慢性發炎。持續酗酒更有機會加快肝臟細胞死亡，增加肝硬化甚至肝癌風險。

2. 汽水

汽水的果糖含量高，一罐可樂已含有大約7粒方糖的糖分。當身體攝取過多糖份，肝臟會將多餘的糖分轉化成糖原。而糖原儲備過多，肝臟會進一步將糖原轉化成脂肪，增加肝臟積聚脂肪，形成脂肪肝的風險。

3. 油炸食物

油炸食物例如薯片、炸雞的熱量高，過多的熱量攝取會轉化成三酸甘油脂，增加肝臟儲存脂肪的風險。另外，長期攝取高熱量油脂食物會增加肥胖風險。肥胖者多數內臟脂肪偏高，容易引致肝臟等內臟發炎。因此，肥胖為脂肪肝的高危因素。

4. 高糖份穀類早餐

市面上部分穀類早餐的糖份甚高，進食一碗（30克）可高達兩粒方糖的糖份攝取。而當中很多時添加了高果糖玉米糖漿，高果糖玉米糖漿為人造甜味劑，以果糖為主要成分。攝取太多果糖會增加血液三酸甘油的濃度，繼而增加脂肪肝風險。

5. 珍珠奶茶

珍珠奶茶中的奶精含反式脂肪，反式脂肪的攝取會增加高血脂的風險，從而增加肝臟負荷。此外，奶茶的糖份高，而珍珠亦經糖煮過，經常飲用會使糖分攝取過量。再者，珍珠由薯粉製成，為澱粉質高的食物，令整體醣分和熱量大大提升。喝一杯珍珠奶茶等同攝取了約兩碗飯熱量。過多碳水化合物攝取會轉化成脂肪，有機會令肝臟積聚脂肪及發炎，誘發脂肪肝，增加肝癌風險。

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記者:吳梓楓