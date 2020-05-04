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【減肥恩物】奇異果富含維生素C同E　與乳製品混合烘焙易致腹瀉胃痛

健康 18:09 2020/05/04

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熱門 母親節 降魔的 朱智賢 烹飪教煮 十八年後的終極告白 口罩防疫措施 劇情預告 停課不停學 口罩供應 抗癌新方向

奇異果富含維生素C同E，與乳製品混合烘焙易致腹瀉胃痛。

奇異果體積雖小，卻富含維他命C、E和纖維，且是減肥恩物，是不少人喜愛的水果，市面上有黃金奇異果、青奇異果，品種不同，其護膚功效亦有所不同，新冠肺炎疫情下，不少人亦喜歡留家烘焙，不過，有營養師提醒，奇異果與乳製品混合烘焙，易致腹瀉胃痛。

營養生在其facebook專頁發帖稱，奇異果以豐富維生素C而聞名，但它其實亦富含豐富維生素E，兩者都是很強的抗氧化劑，透過促進彼此吸收及利用，協同作用下更是對抗自由基、祛斑美白和防皺抗衰老等的好夥伴。

帖文中引用營養師提醒，切忌將奇異果與乳製品混合用於烹飪或烘焙，因當中的放線菌素會分解乳蛋白，會容易引起腹脹，腹瀉或胃痛；過敏人士或有機會患有腎結石人士應避免食用。

奇異果豐含維生素C和E。（相片來源：營養生facebook）

奇異果是減肥戰友的瘦身恩物

奇異果功效多，營養師黃凱詩亦發文指，奇異果是減肥戰友的瘦身恩物，不但可去水腫、助排便，而且十分低卡，最重要是，減肥戰友只消吃大裝奇異果半個，便足夠一日的維他命C攝取量，而維他命C又可以幫助吸收骨膠原。黃凱詩更稱，金奇異果有助排便，一個大的（約150克）只有91卡。

奇異果上標籤號碼的秘密　奇異果「9」字頭代表有機種植

註冊營養師陳國賓早前接受訪問時亦曾指，以同樣重量計算，金奇異果的維他命C含量較綠色奇異果多出70%，吃兩個黃金奇異果，已等於吃3個綠色奇異果，對希望預防呼吸道疾病及護膚的人士，吃金奇異果較有效。

陳國賓又指，金奇異果口感較少「渣」，因纖維含量較少，只有綠色奇異果的一半，故吃綠色奇異果更有助排毒、通便、清腸胃。他續稱，兩種奇異果的熱量比其他生果為低，加上含有水果酵素，有助消化，營養價值相當高。

奇異莓含豐富維他命C及纖維 即洗即食成OL懶人新寵　

此外，永富食品公司負責人陳錦輝早前指，每年4月尾至5月初開始，新西蘭出產大量奇異果，每日香港都會輸入數以千計的「Zespri」奇異果。「Zespri」官網教挑選奇異果要留意以下的情況：

  • 奇異果表面絨毛是否整齊、完整無傷，外皮自然散發光澤且無斑點
  • 蒂頭要呈鮮嫩顏色
  • 用手握拿時感奇異果稍具彈性，便是上品
  • 買回家後冷藏保鮮，約可貯藏20至25天

【生活智慧】怕食到酸奇異果　日本果農神奇一招令奇異果變甜【附揀靚奇異果貼士】

若想催熟奇異果秘訣：

可放在室溫2至3天，或將奇異果和蘋果與香蕉一起裝進塑膠袋內存放，均具催熟效果；用香蕉催熟的效果比蘋果快。

責任編輯：羅嘉欣

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