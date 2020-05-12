【超市大搜查】「邪惡色素」有損兒童專注力 12款不含人造色素糖果清單【內附名單及色素表】
彩色糖果大多含有色素，甚至「邪惡的」人造色素，有英國研究指，進食過多人造色素或導致專注力不足及過度活躍症（ADHD）。市面上有不少糖果不含人造色素，可以少吃多滋味，TOPick抽查了市面上常見糖果，發現12款糖果不含人造色素。
根據香港食物安全中心資料顯示，食用色素是食物添加劑之一，能為食物著色或恢復食物的色澤，例如食物在加工後流失了顏色，會以色素修正色差，令食物賣相更吸引。
香港對於食用色素有規限，食物生產商在製造食物時，只能使用香港法例第132H章所准許的食用色素，並在食物包裝上的配料表中，標示有關食用色素的名稱或識別編號。
天然色素取自動植物及礦物
美國註冊營養師陳秋惠（Sharon）解釋，食用色素主要從植物、動物、昆蟲及礦物提煉出，例如胡蘿蔔素及葡萄皮提取物等，但這些天然色素會受天氣及溫度而影響顏色，食物製造商會再加入其他色素去調整食物的賣相。
由於各國對食用色素都有監管限制，陳秋惠稱，除非加入了過量食用色素，才有機會影響健康。
6款人造色素有機會致ADHD
在眾多色素中，有6款是人造色素，均是黃色及紅色系，包括檸檬黃（E102）、喹啉黃（E104）、日落黃（E110）、淡紅（E122）、麗春紅4R（E124）和誘惑紅AC（E129）。人造色素以化學合成方法製造，主要從煤焦油及石油提煉而成。
2007年，英國南安普敦大學曾發表一項人造色素的研究，指出兒童攝取以上6種人造色素，或會增加專注力不足及過度活躍症（ADHD）的情況。在研究之中，一組3歲和一組8至9歲的兒童，飲用含有混合不同劑量人造色素的飲品，根據兒童之後的行為和專注力改變，研究人員得出以上結論。
【兒童健康】人工色素或影響專注力 營養師：高糖色素食物易令學童情緒波幅
6種人造色素如下︰
|國際編碼系統編號*
|102
|酒石黃/檸檬黃 Tartrazine
|104
|喹啉黃 Quinoline Yellow
|110
|日落黃 Sunset Yellow
|122
|淡紅 Carmoisine
|124
|麗春紅4R Ponceau 4R
|129
|誘惑紅AC Allura Red AC
* 歐盟編號加「E」字頭
不過，陳秋惠表示，對於進食人造色素會否導致ADHD的說法，至今仍未有一致定論，只能說不排除其因果關係。孩子患ADHD的成因眾多，例如遺傳、社交環境及早產等。但她指出有確診ADHD的兒童，對食物敏感機會較高，需控制進食人造色素，以減少ADHD的行為。
部分食用色素參考︰
|國際編碼系統編號*
|色素名稱
|100
|薑黃素類 Curcumins
|100(i)
|薑黃素 Curcumin
|100(ii)
|薑黃 Turmeric
|120
|胭脂蟲紅 Carmines
|123
|藍光酸性紅 Amaranth
|127
|赤蘚紅 Erythrosine
|131
|專利藍V Patent Blue V
|132
|靛藍 Indigotine
|133
|亮藍FCF Brillant Blue FCF
|141
|葉綠素銅 Chlorophylls, Copper
|142
|綠色S Green S
|150a
|醬色I Caramel I
|150c
|醬色III Caramel III
|150d
|醬色IV Caramel IV
|153
|植物碳 Vegetable Carbon
|160a
|胡蘿蔔素類 Carotenes
|160c
|辣椒油樹脂 Paprika Oleoresin
|162
|甜菜紅 Beet Red
|163
|花色素苷類 Anthocyanins
|163(ii)
|葡萄皮提取物 Grape Skin Extract
|163(v)
|卷心菜紅色素 Red Cabbage Colour
|164
|梔子黃 Gardenia Yellow
|171
|二氧化鈦 Titanium Dioxide
* 歐盟編號加「E」字頭
12款不含邪惡人造色素糖果名單︰
更多【超市大搜查】報道，即睇︰
【超市大搜查】餅乾含飽和脂肪與反式脂肪 營養師︰增壞膽固醇容易引起兒童肥胖
【超市大搜查】罐裝飲品咖啡因含量比拼 營養師：兒童攝取咖啡因致亢奮暴躁
【超市大搜查】兒童宜選擇飲用高鈣奶？ 營養師拆解不同牛奶包裝與儲存法分別
TOPick推出【停課不停學】小學各級工作紙，參考名校精選試題，鞏固知識，緊貼學習進度。立即免費下載：bit.ly/2X96KAZ
訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2
記者︰林綺玲