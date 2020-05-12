【超市大搜查】「邪惡色素」有損兒童專注力　12款不含人造色素糖果清單【內附名單及色素表】

▲ 市面上絕大部分糖果都含食用色素，選購時須避免或有損健康的人造色素。

彩色糖果大多含有色素，甚至「邪惡的」人造色素，有英國研究指，進食過多人造色素或導致專注力不足及過度活躍症（ADHD）。市面上有不少糖果不含人造色素，可以少吃多滋味，TOPick抽查了市面上常見糖果，發現12款糖果不含人造色素。

根據香港食物安全中心資料顯示，食用色素是食物添加劑之一，能為食物著色或恢復食物的色澤，例如食物在加工後流失了顏色，會以色素修正色差，令食物賣相更吸引。

香港對於食用色素有規限，食物生產商在製造食物時，只能使用香港法例第132H章所准許的食用色素，並在食物包裝上的配料表中，標示有關食用色素的名稱或識別編號。

▲ 能得利的包裝上寫明不含人造色素。（林綺玲攝）

天然色素取自動植物及礦物

美國註冊營養師陳秋惠（Sharon）解釋，食用色素主要從植物、動物、昆蟲及礦物提煉出，例如胡蘿蔔素及葡萄皮提取物等，但這些天然色素會受天氣及溫度而影響顏色，食物製造商會再加入其他色素去調整食物的賣相。

由於各國對食用色素都有監管限制，陳秋惠稱，除非加入了過量食用色素，才有機會影響健康。

▲ 美國註冊營養師陳秋惠指，對於進食人造色素會否導致ADHD，至今仍未有一致定論。（受訪者提供相片）

6款人造色素有機會致ADHD

在眾多色素中，有6款是人造色素，均是黃色及紅色系，包括檸檬黃（E102）、喹啉黃（E104）、日落黃（E110）、淡紅（E122）、麗春紅4R（E124）和誘惑紅AC（E129）。人造色素以化學合成方法製造，主要從煤焦油及石油提煉而成。

2007年，英國南安普敦大學曾發表一項人造色素的研究，指出兒童攝取以上6種人造色素，或會增加專注力不足及過度活躍症（ADHD）的情況。在研究之中，一組3歲和一組8至9歲的兒童，飲用含有混合不同劑量人造色素的飲品，根據兒童之後的行為和專注力改變，研究人員得出以上結論。

【兒童健康】人工色素或影響專注力 營養師：高糖色素食物易令學童情緒波幅

6種人造色素如下︰

國際編碼系統編號* 102 酒石黃/檸檬黃 Tartrazine 104 喹啉黃 Quinoline Yellow 110 日落黃 Sunset Yellow 122 淡紅 Carmoisine 124 麗春紅4R Ponceau 4R 129 誘惑紅AC Allura Red AC

* 歐盟編號加「E」字頭

不過，陳秋惠表示，對於進食人造色素會否導致ADHD的說法，至今仍未有一致定論，只能說不排除其因果關係。孩子患ADHD的成因眾多，例如遺傳、社交環境及早產等。但她指出有確診ADHD的兒童，對食物敏感機會較高，需控制進食人造色素，以減少ADHD的行為。

▲ 利賓納軟糖寫明色素是來自葡萄皮提取物。（林綺玲攝）

部分食用色素參考︰

國際編碼系統編號* 色素名稱 100 薑黃素類 Curcumins 100(i) 薑黃素 Curcumin 100(ii) 薑黃 Turmeric 120 胭脂蟲紅 Carmines 123 藍光酸性紅 Amaranth 127 赤蘚紅 Erythrosine 131 專利藍V Patent Blue V 132 靛藍 Indigotine 133 亮藍FCF Brillant Blue FCF 141 葉綠素銅 Chlorophylls, Copper 142 綠色S Green S 150a 醬色I Caramel I 150c 醬色III Caramel III 150d 醬色IV Caramel IV 153 植物碳 Vegetable Carbon 160a 胡蘿蔔素類 Carotenes 160c 辣椒油樹脂 Paprika Oleoresin 162 甜菜紅 Beet Red 163 花色素苷類 Anthocyanins 163(ii) 葡萄皮提取物 Grape Skin Extract 163(v) 卷心菜紅色素 Red Cabbage Colour 164 梔子黃 Gardenia Yellow 171 二氧化鈦 Titanium Dioxide

* 歐盟編號加「E」字頭

12款不含邪惡人造色素糖果名單︰

▲ 部分不含人造色素糖果。（TOPick製圖）

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記者︰林綺玲